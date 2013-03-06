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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۱۴

کریمی:

سرانه فضای سبز در شهر زنجان 2 برابر افزایش داشته است

سرانه فضای سبز در شهر زنجان 2 برابر افزایش داشته است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار زنجان از افزایش 2 برابری سرانه فضای سبز در شهر زنجان در چند سال اخیر خبر داد.

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر به توسعه فضای سبز استان اشاره کرد و افزود: این امر از برنامه های مهم ستاد عمران شهری است و در این زمینه تصمیمات خوبی در ستاد صورت گرفته است.

وی ایجاد پارک‌های محله‌ای را از دیگر برنامه‌های ستاد عمران شهری عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا برای ایجاد فضای سبز و تحرک و تنفس مردم ایجاد پارک‌های بزرگ در اطراف شهر برای سبز کردن حریم شهر ازبرنامه مهم است.

معاون عمرانی استانداری زنجان، بر ایجاد کمربند سبز شهری در جنوب و شمال شهر زنجان اشاره کرد و افزود: این امر در راستای جلوگیری از ساخت‌ و سازهای غیر مجاز در دستور کار است.

کریمی ،ساماندهی پارک‌های جنگلی اطراف شهرها را ازقوانین برنامه پنجم توسعه کشور اعلام کرد و گفت: منابع طبیعی باید این پارک‌ها در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد تا شهرداری نسبت به ایجاد امکانات لازم برای مردم در آنها اقدامات لازم را مبذول کند.

وی افزود: کلیه پروژه های ستاد عمران شهری در راستای ایجاد فضای سبز و توسعه فضای سبز استان است.

معاون عمرانی استانداری زنجان یاد آورشد: ایجاد فضای سبز در راستای ایجاد نشاط برای مردم است و در این راستا مردم هم باید برای توسعه این فضای سبز نگهداری و حفاظت لازم را در دستور کار قرار دهند.

کریمی تصریح کرد:مردم باید فضای سبز را به خوبی مدیریت کنند.

کد مطلب 2012592

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