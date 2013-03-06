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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۱۱

سرگردان شدن مسافران کرمانی در فرودگاه مهر آباد/ نقص فنی دلیل لغو پرواز

سرگردان شدن مسافران کرمانی در فرودگاه مهر آباد/ نقص فنی دلیل لغو پرواز

کرمان - خبرگزاری مهر: پرواز تهران - کرمان پس از حرکت به سمت کرمان لغو و بار دیگر هواپیما حامل مسافران به فرودگاه مهرآباد بازگشت و مسافران این پرواز مدتها در فرودگاه سرگردان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسافران پرواز تهران - کرمان که قرار بود ساعت 18 و 20 دقیقه عصر سه شنبه از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه کرمان پرواز کند، پروازش را سرساعت مقرر انجام داد اما پس از گذشت 20 دقیقه از پرواز هواپیمای ایرباس مجددا در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

در نهایت به مسافران پرواز گفته شد به دلیل نقص فنی هواپیما امکان حرکت به سمت کرمان با هواپیمای اول وجود ندارد و درنهایت پس از گذشت ساعتهای سرگردانی مسافران در فرودگاه، ساعاتی بعد مسافران با هواپیمایی جدید به سمت کرمان حرکت کردند.

گفتنی است که هواپیمای حامل مسافران با هواپیمای جدید در فرودگاه کرمان در ساعات پایانی شب گذشته به زمین نشست و حال همه مسافران مساعد است.

 

 

کد مطلب 2012594

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