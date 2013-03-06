توزیع بیش از 12 هزار اصله نهال در طالقان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فرضی در حاشیه مراسم درختکاری در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی طالقان افزود: امسال با تمهیدات اندیشیده شده بیش از 12 هزار اصله نهال در میان مردم طالقان توزیع خواهد شد تا با کاشت این درختان در سالم سازی محیط زیست نقش به سزایی داشته باشند.

وی گفت: این درختان که از نوع مثمر و غیر مثمر است با توجه به آب و هوا و خاک طالقان انتخاب شده اند.

فرضی برگزاری همایشهایی ویژه دهیاران و اعضای شواری اسلامی روستاها و همچنین مسئولین شهرستانی را با موضوع درختکاری و حفاظات از منابع طبیعی را از دیگر برنامه های ستاد هفته منابع طبیعی در این هفته دانست و اظهار داشت: در این همایشها به صورت نمادین تعدادی نهال هم غرس خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان طالقان افزود: درختکاری در اماکن متبرکه و بقاع امامزادگان با عنوان یادمان شهیدان انجام خواهد شد.

وی همچنین جلسه هم اندیشی با پایگاههای بسیج ادارت و مناطق را برنامه دیگر ستاد هفته منابع طبیعی عنوان کرد و گفت : در این جلسه در خصوص پروژه های بسیج سازندگی و همچنین آماده سازی دانش آموزان جهت ترسیم طولانی ترین نقاشی دانش آموزی تصمیم گیری خواهد شد.

گفتنی است در اولین روز از هفته منابع طبیعی ، مراسم درختکاری با حضور مسئولین شهرستانی و دانشجویان و همچنین دانش آموزان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد طالقان انجام شد.