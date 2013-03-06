ارایه تخفیف 100 درصدی برای صدور شناسنامه ساختمانی بافت فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر،حبیب ملایی یگانه شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد بافت فرسوده استان، با اشاره به مطرح نمودن دو لایحه در شورای شهر افزود: در گذشته برای صدور شناسنامه ساختمانی در بافت فرسوده 50 درصد تخفیف ارائه می شد که این میزان به 100 درصد تخفیف تغییر یافت.



وی، با تاکید بر اینکه این تخفیفات بدون رعایت سقف زمانی است افزود:طبق مصوبه جدید شورا محدوده کوچه ها نیز در بافت فرسوده و سکونت گاه ای غیر رسمی به صورت رایگان به مالکان در صورت تجمیع پلاک ها ارایه خواهد شد.



شهردار زنجان اظهار داشت: در بحث صدور شناسنامه ساختمانی در محور داود قلی دلجویی به میزان 180 درصد تراکم به صورت کاربری تجاری کلی پروانه صادر نموده ایم.



یگانه، با بیان اینکه هیچ مشکلی از باب احداث و آغاز عملیات اجرایی در بدنه محور داودقلی ذلجویی وجود ندارد تاکید کرد: در راستای بازگشایی و تملک های صورت گرفته در این محور هنوز 6 میلیارد تومان از مطالبات مردم باقی مانده است و نیازمند اعتباراتی در این خصوص هستیم.



وی، با بیان اینکه مقرر شده در زینبیه شرقی بابت تملک 4 پلاک 400 میلیون تومان هزینه شود گفت: در این زمینه نیز نیازمند اعتبار هستیم.



شهردار زنجان تاکید کرد: در بدنه سازی محور داود قلی دلجویی یکی از اهداف اجرای طرحی با الگوهای معماری سنتی و بومی در مرکز شهرزنجان بود که پیگیری هایی نیز در این خصوص صورت گرفته است.



یگانه، با بیان اینکه اجرایی نمودن یک تونل شهری در محدوده طرح سبزه میدان برای شهرداری بسیار هزینه براست افزود: توافقات کلی با شرکت جهاد نصر برای ایجاد این تونل انجام شده که در سال آتی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد و حدود 12 میلیارد تومان از منابع داخلی شهرداری برای این پروژه در نظر گرفته شده است.