پارک سلامت در شهرک دانش مشهد احداث می شود/ لزوم توسعه فضای سبز شهری

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شبستری عصر سه شنبه در مراسم روز درختکاری اظهار کرد: 50 هکتار از شهرک دانش و سلامت با کمک شهرداری به پارک سلامت تبدیل می شود.

وی با اشاره به نحوه احداث شهرک دانش و سلامت مشهد گفت: زمین واقع در بولوار زکریا با کاربری تجاری و مسکونی با همکاری شهرداری مشهد به شهرک دانش و سلامت با مساحت 140 هکتار تبدیل شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: شهروندان باید از حداقل کاربری‌های خود برای توسعه فضای سبز استفاده کنند.

وی تاکید کرد: طی سال‌های گذشته خدمات زیادی در حوزه درختکاری و توسعه فضای سبز انجام شده است اقدامات موثر انجام شده در توسعه فضای سبز شهر مشهد طی سال‌های گذشته همیشه از سوی زائران مشهد نیز تحسین شده است.

وی گفت: آلودگی هوا در شهرهای بزرگی مانند مشهد بر کسی پوشیده نیست و برای کاهش این آلودگی باید برای کاهش ترافیک و جابه جایی صنایع برنامه ریزی داشت و از همه مهمتر فضای سبز را توسعه داد.

شبستری گفت: هر فردی در این شهر باید به عنوان یک شهروند حداقل از درختان و فضای سبز برای مبارزه با آلودگی هوا استفاده کند.

وی یادآور شد: کمبود فضای سبز در انسان‌ها معضلاتی را ایجاد می کند و خستگی، بی‌حوصلگی، بی‌قراری از جمله آنهاست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: استمرار کمبود فضای سبز در زندگی شهر نشینی منجر به بیماری‌های قلبی و عروقی در شهروندان می‌شود.

وی تاکید کرد: استفاده از حداقل کاربری‌ها برای توسعه فضای سبز باید مدنظر شهروندان قرار گیرد که اگر این اصل در آپارتمان‌ها مهم شمرده شود برای سلامت شهروندان بسیار مفید است.