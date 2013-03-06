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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۲۳

شبستری:

پارک سلامت در شهرک دانش مشهد احداث می شود/ لزوم توسعه فضای سبز شهری

پارک سلامت در شهرک دانش مشهد احداث می شود/ لزوم توسعه فضای سبز شهری

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در راستای توسعه فضای سبز شهری در مشهد پارک سلامت به زودی احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شبستری عصر سه شنبه در مراسم روز درختکاری اظهار کرد: 50 هکتار از شهرک دانش و سلامت با کمک شهرداری به پارک سلامت تبدیل می شود.

وی با اشاره به نحوه احداث شهرک دانش و سلامت مشهد گفت: زمین واقع در بولوار زکریا با کاربری تجاری و مسکونی با همکاری شهرداری مشهد به شهرک دانش و سلامت با مساحت 140 هکتار تبدیل شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: شهروندان باید از حداقل کاربری‌های خود برای توسعه فضای سبز استفاده کنند.

وی تاکید کرد: طی سال‌های گذشته خدمات زیادی در حوزه درختکاری و توسعه فضای سبز انجام شده است اقدامات موثر انجام شده در توسعه فضای سبز شهر مشهد طی سال‌های گذشته همیشه از سوی زائران مشهد نیز تحسین شده است.

وی گفت: آلودگی هوا در شهرهای بزرگی مانند مشهد بر کسی پوشیده نیست و برای کاهش این آلودگی باید برای کاهش ترافیک و جابه جایی صنایع برنامه ریزی داشت و از همه مهمتر فضای سبز را توسعه داد.

شبستری گفت: هر فردی در این شهر باید به عنوان یک شهروند حداقل از درختان و فضای سبز برای مبارزه با آلودگی هوا استفاده کند.

وی یادآور شد: کمبود فضای سبز در انسان‌ها معضلاتی را ایجاد می کند و خستگی، بی‌حوصلگی، بی‌قراری از جمله آنهاست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: استمرار کمبود فضای سبز در زندگی شهر نشینی منجر به بیماری‌های قلبی و عروقی در شهروندان می‌شود.

وی تاکید کرد: استفاده از حداقل کاربری‌ها برای توسعه فضای سبز باید مدنظر شهروندان قرار گیرد که اگر این اصل در آپارتمان‌ها مهم شمرده شود برای سلامت شهروندان بسیار مفید است.

 

کد مطلب 2012601

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