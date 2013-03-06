پارک سلامت در شهرک دانش مشهد احداث می شود/ لزوم توسعه فضای سبز شهری

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شبستری عصر سه شنبه در مراسم روز درختکاری اظهار کرد: 50 هکتار از شهرک دانش و سلامت با کمک شهرداری به پارک سلامت تبدیل می شود.
وی با اشاره به نحوه احداث شهرک دانش و سلامت مشهد گفت: زمین واقع در بولوار زکریا با کاربری تجاری و مسکونی با همکاری شهرداری مشهد به شهرک دانش و سلامت با مساحت 140 هکتار تبدیل شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: شهروندان باید از حداقل کاربریهای خود برای توسعه فضای سبز استفاده کنند.
وی تاکید کرد: طی سالهای گذشته خدمات زیادی در حوزه درختکاری و توسعه فضای سبز انجام شده است اقدامات موثر انجام شده در توسعه فضای سبز شهر مشهد طی سالهای گذشته همیشه از سوی زائران مشهد نیز تحسین شده است.
وی گفت: آلودگی هوا در شهرهای بزرگی مانند مشهد بر کسی پوشیده نیست و برای کاهش این آلودگی باید برای کاهش ترافیک و جابه جایی صنایع برنامه ریزی داشت و از همه مهمتر فضای سبز را توسعه داد.
شبستری گفت: هر فردی در این شهر باید به عنوان یک شهروند حداقل از درختان و فضای سبز برای مبارزه با آلودگی هوا استفاده کند.
وی یادآور شد: کمبود فضای سبز در انسانها معضلاتی را ایجاد می کند و خستگی، بیحوصلگی، بیقراری از جمله آنهاست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: استمرار کمبود فضای سبز در زندگی شهر نشینی منجر به بیماریهای قلبی و عروقی در شهروندان میشود.
وی تاکید کرد: استفاده از حداقل کاربریها برای توسعه فضای سبز باید مدنظر شهروندان قرار گیرد که اگر این اصل در آپارتمانها مهم شمرده شود برای سلامت شهروندان بسیار مفید است.
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