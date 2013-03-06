اعلام نتایج آزمون مرحله دوم رتبه بندی مبلغات سنتی شهرستان اراک

مریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری این آزمون را با هدف بهینه سازی امر تبلیغ جلسات خانگی و فعالیت مبلغات سنتی برشمرد و افزود: از این تعداد 20 نفر در رتبه آموزش قرآن و 10 نفر در رشته مداحلی امتیاز مورد نظر را کسب نمودند.

اعزام 260 دانشجوی به کاروان راهیان نور



260 نفر از خواهران دانشجوی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مرکزی در قالب کاروان راهیان نور به مدت پنج روز از دانشگاه آزاد اسلامی اراک به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در غرب و جنوب کشور اعزام شدند.

رییس منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست واحد اراک گفت: اعزام کاروان راهیان نور با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه حرکت‌های مذبوحانه دشمنان را بی‌اثر می کند.

ملک سلیمانی ادامه داد: اردوهای راهیان نور یکی از بهترین بسترها برای افزایش بصیرت جوانان است که در چند سال گذشته تاثیرات فرهنگی عمیقی بر روی بازدیدکنندگان داشته است.

برگزاری نشست دانشجویی «ازدواج آسان»

نشست دانشجویی «ازدواج آسان» با حضور اساتید، دانشجویان و مسؤولان فرهنگی دانشگاه در تالار ولایت مجتمع قائم مقام فراهانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک برگزار شد.

کارشناس علوم دینی در این نشست گفت: انجام تکالیف الهی و دوری از محرمات، موجب ارتقای زندگی و جامعه ای سرشار از مهر، محبت، دوستی و صمیمیت خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین حسین دهنوی تاکید کرد: برای تحکیم نهاد خانواده باید آموزه های دینی و احکام الهی توسط مرد و زن رعایت و کاربردی شود.

برگزاری مسابقات قرآن كريم ويژه سربازان وظيفه فرماندهي انتظامي استان مركزي

مسابقات استاني قرآن كريم ويژه سربازان وظيفه فرماندهي انتظامي استان مركزي با حضور رئيس عقيدتي سياسي استان،معاون هماهنگ كننده عقيدتي سياسي و صحابه قرآني وظيفه در سالن اجتماعات عقيدتي سياسي برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمين عادل پور رئيس عقيدتي سياسي فرماندهي انتظامي استان مركزي هدف از برگزاري اين مسابقات را اعتلاي فرهنگ قرآني ، رسيدن به آرمان هاي قرآني و آشنا شدن به بايد و نبايدهاي قرآني عنوان داشت.

لازم به ذكر است در اين مسابقات، نفرات برتر مسابقات مقدماتي به رقابت با هم پرداختند و منتخبين اول تا سوم به مسابقات سراسري ناجا راه پيدا خواهند نمود