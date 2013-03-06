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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۱۲

اسکندری:

4 هزار نهال صنوبر در بین کشاورزان زنجانی توزیع شد

4 هزار نهال صنوبر در بین کشاورزان زنجانی توزیع شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی استان زنجان از توزیع 4 هزار صنوبر در بین کشاورزان زنجانی خبر داد و گفت: این نهال ها در هفته منابع طبیعی در بین کشاورزان توزیع می‌شود.

بهمن اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، به آغاز هفته منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: جشن درختکاری از امروز در سطح استان از آغاز شده و تا پایان هفته ادامه دارد.

 وی به توزیع نهال در بین مردم اشاره کرد و اظهار داشت: توزیع نهال در بین کشاورزان هم از امروز آغاز می‌شود و در بین مردم استان هم نهال توزیع می شود.

 مدیر کل منابع طبیعی استان زنجان توزیع نهال‌های با تولید انبوه را در بین کشاورزان رایگان اعلام کرد و گفت: توزیع نهال برای کشاورزان به صورت یارانه‌ای است.

 اسکندری به اجرای برنامه مشترک با ارگان‌های دیگر اشاره کرد و افزود: دانشگاه پیام نور، سپاه، اوقاف و نیروی انتظامی برنامه مشترکی با منابع طبیعی اجرا می‌کنند.

 وی از کاشت نهال در مصلای زنجان توسط شهرداری خبر داد و گفت: در این راستا مجموعه مصلای زنجان با فضای سبز ایجاد شده نشاط مردم را به دنبال دارد.

 مدیر کل منابع طبیعی استان زنجان به کاشت 20 هکتار نهال در جنوب شهر زنجان اشاره کرد و افزود: حفاظت از این 20 هکتار در حال حاضر بر عهده منابع طبیعی است.

 اسکندری گفت: منابع طبیعی 20 هکتار جنگل ایجاد شده به شهرداری زنجان  تحویل می دهد و  شهرداری قرار است در این منطقه تفرجگاه ایجاد کند و مردم از این تفرجگاه استفاده کنند.

 وی از آماده شدن تفرجگاه جنوب زنجان در سال 93 خبر داد و گفت: این تفرجگاه برنامه توسعه‌ای هم دارد.

کد مطلب 2012605

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