توهم نسبت به درآمدهای کشور به نفع نظام نیست/سبک زندگی مردم تورم زا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قدیری ابیانه، سه شنبه شب در دانشگاه پیام نور مشهد اظهار کرد: رسانه ها به وظیفه خود به درستی عمل نکرده اند چرا که اگر درست عمل می کردند امروز نگاه توهمی نسبت به بودجه نفت و کمک های دولت وجود نداشت.

سفیر سابق ایران در مکزیک گفت: نگاه توهمی مردم نسبت به درآمدهای دولت به دلیل این است که اهل قلم و رسانه ها نیز دیدگاهی توهمی نسبت به این موضوع دارند.

قدیری ابیانه با اشاره به سبک زندگی نیز افزود: سبک زندگی به جهان بینی و نوع نگاه انسان به محیط اطراف باز می گردد و از سویی خودباوری نیز بر این موضوع اثر گذار است.

ضرورت سبک زندگی

وی در خصوص ضرورت سبک زندگی بیان کرد: فرهنگ ها، نگرش ها و دیدگاه های هر یک از ما ضرورت سبک زندگی را مشخص می کند به طوری که امروز رسانه ها با نگاه خاص و ویژه ای مرتب به مسئولان از توزیع عادلانه بودجه و ضرورت رسیدگی به مردم می گویند و این امر ناشی از جهان بینی و نوع نگاه رسانه و افراد مختلف نسبت به زندگی است.

سفیر سابق ایران در مکزیک با بیان اینکه یکی از مسائلی که در کشور ما مطرح می شود این است که نظام اسلامی نفت خیز بوده پس چرا با این وجود مشکلات بسیاری وجود دارد، افزود: سالها درآمد نفت افزایش یافته است اما با وجود این افزایش مردم وجود آن را در زندگی خود احساس نمی کنند.

قدیری ابیانه گفت: امسال در بودجه نفت با 10 هزار و 600 هزار میلیارد ریال بالاترین درآمد پیش بینی شد و این امر در حالی است که اوج صادرات ما دو میلیون و 300 هزار بشکه و یک ماه آن 69 میلیون بشکه است.

با اتکا به درآمد نفت یک کشور اداره نمی شود

وی بیان کرد: 69 میلیون بشکه اگر تقسیم بر 75 میلیون شود ماهی کمتر از یک میلیون بشکه نفت بدست می آید بنابراین با اتکا به درآمد نفت نمی شود یک کشور را اداره کرد و باید نوع دید و نگرش خود را نسبت به این موضوع تغییر دهیم.

سفیر سابق ایران در مکزیک تاکید کرد: در حقیقت اگر با دیدگاه درست به این مقوله نگاه کنیم متوجه می شویم که درآمد نفت آن گونه که از سوی رسانه ها و برخی از افراد به عنوان یک درآمد عظیم نگاه می شود نیست و با آن نمی توان مشکل مسکن، اشتغال و بیکاری را به تنهایی حل کرد.

قدیری ابیانه افزود: در این کشور مردم و رسانه ها تصور می کنند که دولت باید هزینه مردم را تامین کند در حالی که این موضوع نشانگر سبک زندگی و رفتار غلط است و در دنیا چنین چیزی مطرح نمی شود.

وی تصریح کرد: در زمینه تورم هم دولت به تنهایی مقصر نیست چرا که سبک زندگی ما تورم زا است و نگاه غلط باعث شده تا همه چیز را از دولت بخواهیم.

حرکت سیاست های دولت به سمت ایجاد اشتغال

سفیر سابق ایران در مکزیک با اشاره به اینکه سیاست های دولت باید به سمت ایجاد اشتغال و تامین روحیه خودباوری حرکت کند، گفت: دانشجویان و جوانان نیز نباید به دنبال امکانات از سوی دولت باشند زیرا این امر اشتباه است.

قدیری ابیانه اظهار کرد: اینکه جوانان به دنبال امکانات هستند به تربیت اشتباه آموزش و پرورش بازمی گردد چون از همان ابتدا اولین جمله ایی که به کودک یاد دادند بابا آب داد بود و این توقع گرفتن را در جوانان تقویت کرد.

وی گفت: دانشجوی امروز به دنبال فرصت سازی نیست و فقط منتظر است تا کسی پیدا شود و دست او را بگیرد در حالی که یک دانشجو وقتی یک رشته تحصیلی را انتخاب می کند خود باید به دنبال تولید ثروت و خدمت باشد بنابراین نوع نگرش ها در زندگی نیازمند تغییر است.

سفیر سابق ایران در مکزیک تاکید کرد: اکنون ما دچار خود ناباروری هستیم و در این خصوص القائات دشمن نیز موثر بوده است.

قدیری ابیانه بیان کرد: اکنون 4.5 میلیون جمعیت دانشجویان و سه میلیون جمعیت کارمندان دولت است آیا چهار میلیون دانشجو باید به دنبال این باشند که دولت برایشان کار درست کند.

وی با بیان اینکه اکنون مردم متوجه نیستند که رفتار روزمره شان وضعیت کلان کشور را تعیین می کند، افزود: بهترین دولت هم که سر کار قرار بگیرد تا وقتی ما وظیفه خود را انجام ندهیم به وضعیت مطلوب نخواهیم رسید.

سفیر سابق ایران در مکزیک تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که رسانه ها آن را حل نکرده و به آن دامن زده اند این است که همه مردم را نسبت به دولت طلبکار کرده اند و بیان می کنند وظیفه رسانه رساندن صدای مردم به مسئولان است که این امر نیز غلط و اشتباه است.

ضعف رسانه ها

قدیری ابیانه بیان کرد: در آمریکا یکی از سیاست ها القاء برخورداری در عین فقر است اما در ایران برخوردارها باید احساس کنند فقیر هستند و این مقوله هم نشانه خوب عمل نکردن رسانه ها است.

وی با تاکید بر اینکه چه کسی گفته است اعتبار و ارزش انسان بستگی به لباس خارجی دارد، اظهار کرد: اگر کسی نسبت به این موضوع احساس تشخص اجتماعی کند بازهم به ضعف رسانه ها باز می گردد.

سفیر سابق ایران در مکزیک با تاکید بر اینکه همه ما پیشرفت کشور را می خواهیم، افزود: باید راه پیشرفت را پیدا کنیم تا به تبع این پیشرفت تورم و بسیاری از معضلات حل شود.

قدیری ابیانه گفت: تولید و عرضه و تقاضا سبب کاهش تورم و پیشرفت خواهد شد بنابراین باید زیاد کار و فعالیت کنیم.

وی گفت: ایران به لحاظ کار مفید پایین تر از همه دنیا قرار دارد به طوری که در حال حاضر از هر چهار نفر یک نفر کار می کند و با این وضعیت معلوم است که تولید پایین آمده و تورم روز به روز افزایش می یابد.

سفیر سابق ایران در مکزیک با اشاره به اینکه امروز با این اوضاع اقتصاد ایران نه مقاومتی، نه ریاضتی و نه جهاد اقتصادی است، گفت: اقتصاد ما در حال حاضر استراحتی است و باید این اشکالات اصلاح و رفع شود.

نداشتن توقع کمک از سوی دولت

قدیری ابیانه تصریح کرد: جوانان و دانشجویان باید خود را بخشی از راه حل بدانند و نباید منتظر باشند تا دولت برای آنها کار و فعالیت اقتصادی ایجاد کند.

وی گفت: باید این باور را که بهترین تفریح کار است در میان مردم تقویت کنیم چرا که اکنون ایران جز پر مصرف ترین ها در دنیا است و با این وضع، اقتصاد ما هیچ گاه بهبود نمی یابد.

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه یکی از ملاک های تنبلی اجتماعی این است که توقع داشته باشیم دولت به ما کمک کند، افزود: اگر می خواهیم در زندگی موفق باشیم باید نگاه خود را تغییر دهیم و بدانیم سبک زندگی و نحوه رفتار ما وضعیت کلان اقتصادی کشور را شکل می دهد.

قدیری ابیانه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به احساس آزادی در کشورهای اروپایی اظهار کرد: در اروپا تنها احساس آزادی را القا می کنند به طوری که فرد در هر حزب و جناحی باشد برای مخالفت با او و از بین بردنش مواد مخدر در ماشینش قرار می دهند و به این بهانه مانع اقدامات او در حزب و جناح های مختلف می شوند.

بیان برخی اخبار و مطالب انحراف را بوجود می آورد

وی در خصوص "ادواردو آنیلی" نیز گفت: این شخص پس از مسلمان شدنش کشته شد و هنوز کسی در ایتالیا نتوانسته است در مورد مسلمان شدن او سخن بگوید بنابراین اگر آزادی به معنای واقعی در اروپا مطرح بود این فرد را نمی کشتند.

سفیر سابق ایران در مکزیک با اشاره به سانسور شدن اخبار نیز اظهار کرد: در همه جای دنیا حقیقت به صورت مطلق گفته نمی شود زیرا بیان برخی مطالب انحراف را بوجود می آورد و نگفتن برخی از اخبار به فرهنگ ما باز می گردد و به طور مثال اگر مردم بفهمند شکر گران شده به دنبال خرید بیشتر رفته و به گرانی ها دامن می زنند.