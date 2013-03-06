عدم نظارت باعث تشدید تخلفات در بازار بروجرد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن داودی عصر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان در محل فرمانداری ویژه بروجرد اظهار داشت: هدف از تنظیم بازار جلوگیری از افزایش قیمتها و مدیریت عرضه و تقاضا است.

وی تصریح کرد: در نمایشگاه بهاره باید دقت شود که قیمتها نسبت به بازار پایین تر باشد و مردم نیز باید احساس کنند که کالاها در نمایشگاه از مرغوبیت بالایی برخوردارند.

معاون فرمانداری ویژه بروجرد افزود: بازرسیها نباید صرفا بخاطر رفع تکلیف باشد چرا که عدم نظارت باعث تشدید تخلفات در بازار شهرستان می شود.

داودی همچنین بر ضرورت همکاری مردم در راستای ارائه گزارش تخلفات واحدهای صنفی تاکید و تصریح کرد: مردم بازرسین اختصاصی بازار بوده و باید نسبت به گزارشات ارسالی آنها رسیدگی شود تا در این زمینه مصمم تر باشند.

وی یادآور شد: بازاریانی که اقدام به گرانفروشی کنند علاوه بر تشکیل پرونده جریمه خواهند شد و چنانچه تخلفات آنها سنگین باشد به مراجع قانونی ارجاع و مغازه آنها پلمپ خواهد شد.