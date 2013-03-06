نمایشگاه بهاره بروجرد در 100 غرفه دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مرادی عصر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار بروجرد اظهار داشت: نمایشگاه بهاره بروجرد با همکاری اداره تعاون، شهرداری و دیگر نهادها از روز چهارشنبه کار خود را آغاز می کند.

وی افزود: به خاطر حضور واحدهای صنفی در این نمایشگاه کار عرضه را به بعد از ظهرها موکول کرده ایم.

مرادی با بیان اینکه این نمایشگاه با 100 غرفه دایر خواهد شد، افزود: روزانه 10 تن مرغ منجمد به صورت عرضه مستقیم در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان بروجرد اظهار داشت: در حال اخذ مجوز توزیع دو هزار تن برنج هستیم که در صورت موافقت این مقدار برنج وارد شهرستان می شود که این میزان برنج در این نمایشگاه با قیمت مقطوع به مردم عرضه خواهد شد.

مرادی افزود: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه با 20 درصد تخفیف و زیر قیمت بازار در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه هیچ محصول غیر استاندارد و غیر بهداشتی عرضه نخواهد شد، عنوان کرد: همچنین بازرسین شبکه بهداشت برای نظارت هر چه بیشتر در محل نمایشگاه مستقر بوده و آماده دریافت گزارشهای مردمی هستند.