تجدید نظر در میزان جریمه های تخلفات حوزه منابع طبیعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد شامگاه سه شنبه در کارگروه صیانت از جنگلهای استان لرستان با تاکید بر رفع خلاءهای قانونی در زمینه حفاظت از جنگلهای استان اظهار داشت: در این راستا با توجه به اینکه جریمه های در نظر گرفته شده برای افراد متخلف در زمینه قطع درختان بسیار پایین است باید خلاء های قانونی در این بخش توسط متولیان برطرف شود.

وی بیان داشت: این خلاءهای قانونی باید توسط منابع طبیعی و محیط زیست احصا شده و به وزارت کشور برای پیگیری ارائه شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین بر ضرورت رفع مشکل نیروی انسانی در منابع طبیعی استان تاکید کرد و گفت: در این زمینه نیز باید مانند استخدامی محیط زیست عمل کرده تا زمینه اشتغال و رفع کمبود نیروی انسانی در این حوزه فراهم شود.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه این میزان نیروی انسانی برای حفاظت از جنگلهای لرستان کفایت نمی کند تصریح کرد: باید پیگیری های لازم برای رفع کمبود نیروی انسانی در اداره کل منابع طبیعی استان لرستان انجام شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه همچنین از این پس در جلسات کارگروه صیانت از جنگلهای لرستان فرمانداران، بخشداران و دهیاران نیز حضور داشته باشند افزود: همچنین برای رفع خلاءهای قانونی موجود در این زمینه دستگاه قضایی نیز در این کارگروه حضور داشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین با تاکید بر حفظ محیط زیست و جنگلهای استان در هنگام اجرای پروژه های عمرانی عنوان کرد: در این راستا پیمانکاران پروژه های عمرانی و همچنین دستگاههای اجرایی اگر به بخشی از جنگلهای استان لطمه وارد می کنند در قسمت دیگری از استان باید اقدام به احیا جنگلها و کاشت نهال کنند.

شریعت نژاد با اشاره به مبلغ کم جریمه های در نظر گرفته شده برای افراد متخلف در زمینه تخریب جنگلها بیان داشت: در این زمینه اگر این موضوع در استان قابل حل است در دستور کار قرار گیرد در غیر این صورت به معاونت اجتماعی وزارت کشور برای بررسی و پیگیری منعکس شود.