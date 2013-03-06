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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۰۹

رضایی خبر داد:

تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی بر اثر بارش برف

تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی بر اثر بارش برف

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از تعطیلی برخی مدارس استان بر اثر بارش برف و همچنین برودت هوا خبر داد.

فیروز رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی در شهرستان های جلفا و صوفیان  به علت برودت شدید هوا و بارش برف و باران در نوبت صبح تعطیل شده است.
 
وی هم چنین با بیان این مطلب که در دیگر بخش های استان نیز بارش برف از شب گذشته شروع شده، گفت: مدارس پیش دبستانی و ابتدایی در شهرستان های مرند، خاروانا و هواند در نوبت صبح تعطیل اعلام شده است.
 
رضایی در خصوص احتمال تعطیلی مدارس در شیفت بعد از ظهر نیز گفت: در صورت  ادامه بارش ها احتمال تعطیلی مدارس در شیفت بعد از ظهر نیز وجود دارد که در صورت تحقق این امر اخبار مربوط به آن از طریق رسانه ها به دانش آموزان انتقال داده خواهد شد.

 

کد مطلب 2012615

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