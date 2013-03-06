تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی بر اثر بارش برف

فیروز رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی در شهرستان های جلفا و صوفیان به علت برودت شدید هوا و بارش برف و باران در نوبت صبح تعطیل شده است.

وی هم چنین با بیان این مطلب که در دیگر بخش های استان نیز بارش برف از شب گذشته شروع شده، گفت: مدارس پیش دبستانی و ابتدایی در شهرستان های مرند، خاروانا و هواند در نوبت صبح تعطیل اعلام شده است.