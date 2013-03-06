اجرای 367 کیلومتر فیبر نوری در آذربایجان غربی

بهمن اسمعیل زاده در گفتگو خبرنگار مهر، توسعه شبکه فیبر نوری به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای این نهاد را مورد تاکید قرار داد و افزود: با اجرای 367 کیلومتر در مناطق شهری و روستایی هشت هزار و 500 کیلومتر فیبر نوری ایجاد شده است.

وی ایجاد شبکه های فیبر نوری در راستای توسعه دولت الکترونیک را زیرساخت اصلی و اساسی دانست و عنوان کرد: همچنین با هدف برخورداری برابر، فناوری های نوین ارتباطی و مخابراتی در روستاها راه اندازی شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی با اشاره به فعال بودن 531 دفتر خدمات ارتباطی در سطح روستاهای استان در حال حاضر، ادامه داد: هم اکنون در 264 روستای استان، اینترنت پرسرعت نصب و راه اندازی شده که از این تعداد 168 پورت اینترنت امسال ایجاد شده است.

اسمعیل زاده با اشاره به نیاز روز افزون به ایجاد شبکه های اینترنتی و اینترانتی، پهنای باند اینترنت استان از 620 مگابایت به 4 هزار و 200 مگابایت معادل 4.2 گیگا بایت افزایش یافته، اعلام کرد: در این راستا سرعت اینترنت در استان 7 برابر سالهای قبل افزایش یافت.

وی ضریب نفوذ تلفن ثابت در آذربایجان غربی را 32 درصد و همراه اول بدون محاسبه مشترکان اپراتور ایرانسل 69 درصد اعلام و ادامه داد: در حوزه همراه اول 49 هزار شماره جدید به متقاضیان واگذار شده است.

اسمعیل زاده درصد افزایش میزان واگذاری تلفن همراه اول به متقاضیان طی امسال نسبت به سال قبل را 28 درصد دانست و گفت: همچنین امسال 36 هزارشماره تلفن ثابت واگذار شده است.

مدیر عامل مخابرات آذربایجان غربی یادآور شد: یک هزار میلیارد ریال برای نوسازی و توسعه شبکه همراه اول و در حوزه توسعه فن

اوری اطلاعات نیز بیش از 110 میلیارد ریال سرمایه گذاری در سال 92 انجام می شود.