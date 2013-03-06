  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۲۰

شایان مهر در گفتگو با مهر:

پرداخت 1150 میلیارد ریال مطالبات کشاورزان آذربایجان غربی

پرداخت 1150 میلیارد ریال مطالبات کشاورزان آذربایجان غربی

ارومیه – خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون روستایی آذربایجان غربی از پرداخت یک هزار و 150 میلیارد ریال به کشاورزان بابت خرید تضمینی نهاده ها از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

علی شایان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون 165 هزار تن انواع محصولات کشاورزی و دامی به صورت توافقی در آذربایجان غربی خریداری شده، افزود: ارزش محصولات خریداری شده بالغ بر یک هزار و 150 میلیارد ریال بود.

وی از پرداخت نقدی بهای این محصولات خرید تضمینی به کشاورزان خبر داد و اظهار داشت: گندم، جو، حبوبات، پیاز، سیب زمینی، هندوانه، گوجه فرنگی، انواع میوه های هسته دار، انگور، ذرت، کنجاله، برنج، سبوس، شیر و مرغ از جمله این محصولات بود.

مدیر کل تعاون روستایی آذربایجان غربی با اعلام اینکه 141 مرکز عرضه محصولات کشاورزی و دامی عملیات خرید انواع محصولات کشاورزی و دامی را انجام دادند، اعلام کرد: تنظیم بازار، افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و مصرف کنندگان و حذف واسطه های ناخواسته از جمله اهداف خرید توافقی است.

شایان مهر افزایش تعداد تعاونیها و مراکز خرید تضمینی در آذربایجان غربی را یکی از راهکاری حذف واسطه ها دانست و خواستار تحویل محصولات توسط کشاورزان به این مراکز شد و اضافه کرد: محصولات خریداری شده در 500 مرکز به مردم عرضه می شود.

وی در پایان یادآور شد: مردم می توانند با مراجعه به 500 فروشگاه مصرف تعاون روستایی آذربایجان غربی و 14 مرکز عرضه محصولات کشاورزی که در قالب 190 غرفه برپا شده، نسبت به تهیه محصولات مورد نیاز خود اقدام کنند.

کد مطلب 2012620

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها