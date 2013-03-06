پرداخت 1150 میلیارد ریال مطالبات کشاورزان آذربایجان غربی

علی شایان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون 165 هزار تن انواع محصولات کشاورزی و دامی به صورت توافقی در آذربایجان غربی خریداری شده، افزود: ارزش محصولات خریداری شده بالغ بر یک هزار و 150 میلیارد ریال بود.

وی از پرداخت نقدی بهای این محصولات خرید تضمینی به کشاورزان خبر داد و اظهار داشت: گندم، جو، حبوبات، پیاز، سیب زمینی، هندوانه، گوجه فرنگی، انواع میوه های هسته دار، انگور، ذرت، کنجاله، برنج، سبوس، شیر و مرغ از جمله این محصولات بود.

مدیر کل تعاون روستایی آذربایجان غربی با اعلام اینکه 141 مرکز عرضه محصولات کشاورزی و دامی عملیات خرید انواع محصولات کشاورزی و دامی را انجام دادند، اعلام کرد: تنظیم بازار، افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و مصرف کنندگان و حذف واسطه های ناخواسته از جمله اهداف خرید توافقی است.

شایان مهر افزایش تعداد تعاونیها و مراکز خرید تضمینی در آذربایجان غربی را یکی از راهکاری حذف واسطه ها دانست و خواستار تحویل محصولات توسط کشاورزان به این مراکز شد و اضافه کرد: محصولات خریداری شده در 500 مرکز به مردم عرضه می شود.

وی در پایان یادآور شد: مردم می توانند با مراجعه به 500 فروشگاه مصرف تعاون روستایی آذربایجان غربی و 14 مرکز عرضه محصولات کشاورزی که در قالب 190 غرفه برپا شده، نسبت به تهیه محصولات مورد نیاز خود اقدام کنند.