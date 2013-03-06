برداشت 468 هزار مترمکعب چوب از اراضی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرمرادی شامگاه سه شنبه در آیین بزرگداشت هفته منابع طبیعی با بیان اینکه این استان در زمینه تولید چوب رتبه سوم کشوری را داراست افزود: در حال حاضر 20 هزار هکتار از اراضی استان به زراعت چوب اختصاص دارد.

وی در ادامه با اشاره به کاشت550 هزار اصله نهال در استان همزمان با هفته منابع طبیعی اظهارداشت: این نهال ها كه در ایستگاه های تولید نهال استان پرورش داده شده اند به صورت رایگان در بین دستگاه های اجرایی، سازمان ها و مدارس توزیع و كاشته خواهند شد.

مدیر كل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی،با ارائه گزارشی از عملكرد این نهاد در راستای احیای عرصه های طبیعی استان افزود: آذربایجان غربی دارای دو میلیون و 700 هكتار عرصه مرتعی، 110 هزار هكتار عرصه جنگلی است كه حراست و احیای این عرصه ها نیازمند همكاری تمام بخش ها، بخصوص، روستاییان، عشایر و بهره برداران است.

پیرمرادی رتبه استان در تولید علوفه دامی را در جایگاه دوم كشوری اعلام كرد و اظهار داشت: از دو میلیون و 700 هزار هكتار عرصه مرتعی استان، سالانه حدود 650 هزار تن علوفه خشك برداشت و به مصرف تعلیف دام ها می رسد.

وی عنوان کرد: مطالعات مرتعداری در یك میلیون و 33 هزار هكتار عرصه مرتعی در دست انجام است كه در 365 هزار هكتار نیز طرح های مرتعداری اجرا شده است.

پیرمرادی با بیان اینکه سطح اراضی منابع طبیعی در آذربایجان غربی دومیلیون 754هزار هکتار است اعلام کرد: از این مساحت بطور دقیق دومیلیون و 27 هزار و 589 هکتار آن سند دار شده است.

خشک شدن دریاچه ارومیه تهدیدی بالقوه بر منابع طبیعی است

یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین همراهی و مشاركت مردمی را یك اصل اساسی در حفاظت از منابع طبیعی دانست و گفت: حراست از این منابع باید در كنار توجه به معیشت مردم به ویژه بهره برداران باشد تا بتواند زمینه رشد همه جانبه را فراهم كند.

جواد جهانگیرزاده با اشاره به خطرات روزافزون از جمله گرم شدن تدریجی دمای هوا و كاهش سطح آبی در جهان كه منابع طبیعی را تهدید می كند گفت: در آذربایجان غربی نیز خشك شدن دریاچه ارومیه تهدیدی بالقوه بر منابع طبیعی است.

یکی دیگر از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه توجه روزافزون به منابع طبیعی زمینه ساز توسعه پایدار است گفت: آذربایجان غربی با دارا بودن عرصه های طبیعی فراوان یكی از استان های مستعد در ایجاد اشتغال برای افراد است.

دام مازاد بر ظرفیت مراتع از عوامل اصلی تخریب عرصه های مرتعی است

نادر قاضی پور حضور مازاد بر ظرفیت دام در مراتع و چرای زود رس را از جمله عوامل مهم تخریب عرصه های مرتعی اعلام كرد و اظهار داشت: برای نجات مراتع، توقف فرسایش خاك و جلوگیری از فقر گیاهی، باید حضور دام در مراتع و زمان چرای دام ها ساماندهی و با دقت اجرا شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر حضور پر شور مردم در انتخابات رییس جمهوری سال آینده تاكید كرد و گفت: دشمن از حضور مردم ایران در پای صندوق های رای می ترسد و مردم فهیم ایران اسلامی بایدبا حضور حداكثری خود نشان دهند كه تا آخر به پای آرمان های انقلاب ایستاده اند.

آذربایجان غربی با 43 میلیون هكتار وسعت ، دارای دو میلیون و 754 هزار هكتار عرصه مرتعی كه 101 هزار هكتار عرصه جنگلی و یك میلیون هكتار زمین های زراعی است.