آمادگی آذربایجان غربی برای استقبال از 10 هزار گردشگر نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر دوالفقاری سه شنبه شب در جلسه ستاد گردشگری استان به امکانات و زیرساخت های گردشگری استان اشاره و عنوان کرد: هم اکنون 30 هتل ، 58 مهمانپذیر و دو واحد بزرگ گردشگری در استان آماده استقبال از میهمانان نوروزی هستند.

وی با بیان اینکه جشنواره صدای بهار از 28 اسفند تا 16 فروردین در محل پارک ائلر باغی ارومیه برگزار می شود افزود: تهیه نقشه جامع گردشگری استان و ایجاد نرم افزار واگویه برای شناساندن بیش از پیش مسافرین نوروزی از جاذبه های گردشگری استان از دیگر برنامه های این سازمان در استان است.

ذوالفقاری افزود: در قالب این جشنواره برنامه هاي ويژه اي براي نمايش و معرفي شاخصه ها و ارزشهاي فرهنگي استان، معرفي آداب و رسوم اقوام و بويژه عشاير استاني، معرفي سوغاتي ها و عذاهاي محلي و سنتي مناطق مختلف استان انجام می گیرد.

آذربایجان غربی نگین گردشگری کشور محسوب می شود

استاندار آذربایجان غربی نیز در این در جلسه با اشاره به این که آذربایجان غربی نگین گردشگری کشور محسوب می شود، بومی گزینی و توجه به سنت ها و ظرفیت های استان را در اولویت برنامه های نوروزی دانست.

وحید جلال زاده با اشاره به این که اسلام اصل عید نوروز را مورد تائید قرار داده است گفت: توجه به سنت های حسنه نوروز و دوری از افراط و تفریط های مختلف در برگزاری مراسمات مختلف این ایام ، نکته مهمی است که باید در برنامه ریزی های مختلف مورد توجه واقع شود.

وی ادامه داد: اصرار بر سنت های حسنه نوروز از جمله صله ارحام و عیادت از بیماران و دیدار بزرگان فامیل و آشنایان مواردی است که باید رسانه های مختلف گروهی بویژه صدا و سیما در اشاعه فرهنگ آن نقش تعیین کننده خود را داشته باشد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به توجه به دانش آموزان محروم در ایام نوروز گفت: دانش آموزانی که امکان مسافرت و بازدید از مراکز گردشگری را ندارند باید ساماندهی شده و با نظارت آموزش و پرورش استان در ایام نوروز اردو ها و مسافرت هایی برای این افراد در نظر گرفته شود.

جلال زاده همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت نظافت مراکز مختلف گردشگری استان افزود: سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه محیط زیست و دیگر نهاد ها و دستگاههای اجرایی مربوطه با فراخوانی افراد تحت پوشش خود به صورت یک نهضت همه جانبه در نظافت این مراکز تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

