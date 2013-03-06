سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سئوال که اکنون که در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران هستیم، آیا دستوری برای تسریع در بررسی کتاب‌ها صادر خواهید کرد تا نمایشگاه با آثار تازه‌تری برپا شود؟ گفت: دوستان معاونت فرهنگی و اداره کتاب دارند تلاش می‌کنند تا در روزهای آخر سال به آن کتاب‌هایی هم که باقیمانده سریع‌تر مجوز بدهند.

وی افزود: ماه‌ها و روزهای قبل از نمایشگاه کتاب تهران همیشه برای این دوستان ما فصل پرکاری بوده و آنها دارند تلاش خودشان را می‌کنند تا کارها در این زمینه به نحو احسن انجام شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: ما همیشه توصیه کرده‌ایم به دوستان کارها را سریعتر انجام بدهند. این روش همواره بهتر است.

سیدمحمد حسینی ادامه داد: ما همانطور که به شکل بی‌سابقه‌ای به نشریات و به خصوص نشریات علمی مجوز می‌دهیم، در زمینه‌های دیگر هم همین روش را پیاده می‌کنیم.

وی یادآور شد: تعداد موسسات فرهنگی و هنری و قرآنی که در این دوره مجوز گرفته‌اند و همچنین تعداد کتاب‌هایی که در همین مدت بررسی شده‌اند، در مقایسه با گذشته بیشتر بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال گفت: همواره بعضی موارد هست؛ چه در حوزه کتاب چه در حوزه‌هایی که نیاز به بررسی بیشتر داشته و لاجرم معطلی هم داشته است.