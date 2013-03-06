صید ماهی در آبهای خوزستان ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اطلاعیه ای از عموم اهالی استان خوزستان خصوصا صیادان ماهی، خواست، ممنوعیت صید ماهی را طبق قانون و مقررات حفاظت محیط زیست از 15 اسفند سال جاری تا 15 اردیبهشت ماه سال آینده که مقارن با فصل تکثیر و تخم ریزی ماهیان است به مدت دو ماه به شکل جدی رعایت کنند.



در این اطلاعیه آمده است که صید ماهی در تمام منابع آبی استان اعم از رودخانه، تالاب، دریاچه و آب بندهای طبیعی و... ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.



اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان از تمام صیادان این استان درخواست کرد که به منظور حفظ ذخایر آبزی و منابع طبیعی خدادادی در فصل ممنوعه از هرگونه فعالیت صید و صیادی خودداری کنند.



این اداره کل همچنین از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست مستقر در منطقه گزارش و یا با تلفن 71-3737768-0611 تماس حاصل کنند.

