غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر از اختصاص 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش تعاون خبر داد و گفت: این فرصت مناسبی است تا تعاونگرانی که طرح ها و پروژه های دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند بتوانند با ارائه طرح به بانک توسعه تعاون از این امکان برخوردار شوند.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: این اقدام پیش تر با رایزنی های صورت گرفته با صندوق توسعه ملی فراهم شده و سهمی از این صندوق با عاملیت بانک توسعه تعاون در نظر گرفته شد و در حال حاضر این آمادگی برای پذیرش طرح های تعاونی کشور وجود دارد.

حسینی نیا ادامه داد: در قالب سیاست های اجرایی اصل 44 نیز برای اینکه بتوانیم با انعطاف بیشتری ورود سرمایه به بخش تعاون را داشته باشیم، نیازمند یک بازنگری در سبک و سیاق تعاونی ها بودیم که منجر به ایجاد نسل جدیدی از تعاونی ها شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هم اکنون تعاونی های سهامی عام از آن دسته بنگاه هایی هستند که قانون تجارت بر آنها تاثیرگذار است و می توانند امکان ورود به بورس و فرابورس را داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: از سویی تعاونی های سهامی عام و فراگیر ملی نیز که در قالب اصل 44 قانون اساسی پیش بینی شده اند، تعاونی های نسل جدیدی هستند که با داشتن کارکرد خوب می توانند از طریق جذب و تجمیع سرمایه های خرد و تزریق آن به فعالیت های کلان، زمینه مناسبی برای فعالیت های اقتصادی ایجاد کنند.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با توجه به امکان فعالیت تعاونی های نسل جدید سهامی عام در حوزه های مختلف صنعتی و خدماتی در سطوح ملی و بین المللی، فعالان اقتصادی می توانند در کارهایی که نیازمند سرمایه گذاری گسترده باشد از تعاونی های نسل جدید به ویژه تعاونی های سهامی عام بهره مند شوند.