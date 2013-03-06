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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۳۱

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

اختصاص 500 میلیون دلار منابع به تعاونی‌ها/ گسترش تعاونی‌های نسل جدید

اختصاص 500 میلیون دلار منابع به تعاونی‌ها/ گسترش تعاونی‌های نسل جدید

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به تعاونی ها از طریق بانک توسعه تعاون خبر داد و گفت: تعاونی های نسل جدید ایجاد و در حال گسترش است.

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر از اختصاص 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش تعاون خبر داد و گفت: این فرصت مناسبی است تا تعاونگرانی که طرح ها و پروژه های دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند بتوانند با ارائه طرح به بانک توسعه تعاون از این امکان برخوردار شوند.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: این اقدام پیش تر با رایزنی های صورت گرفته با صندوق توسعه ملی فراهم شده و سهمی از این صندوق با عاملیت بانک توسعه تعاون در نظر گرفته شد و در حال حاضر این آمادگی برای پذیرش طرح های تعاونی کشور وجود دارد.

حسینی نیا ادامه داد: در قالب سیاست های اجرایی اصل 44 نیز برای اینکه بتوانیم با انعطاف بیشتری ورود سرمایه به بخش تعاون را داشته باشیم، نیازمند یک بازنگری در سبک و سیاق تعاونی ها بودیم که منجر به ایجاد نسل جدیدی از تعاونی ها شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هم اکنون تعاونی های سهامی عام از آن دسته بنگاه هایی هستند که قانون تجارت بر آنها تاثیرگذار است و می توانند امکان ورود به بورس و فرابورس را داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: از سویی تعاونی های سهامی عام و فراگیر ملی نیز که در قالب اصل 44 قانون اساسی پیش بینی شده اند، تعاونی های نسل جدیدی هستند که با داشتن کارکرد خوب می توانند از طریق جذب و تجمیع سرمایه های خرد و تزریق آن به فعالیت های کلان، زمینه مناسبی برای فعالیت های اقتصادی ایجاد کنند.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با توجه به امکان فعالیت تعاونی های نسل جدید سهامی عام در حوزه های مختلف صنعتی و خدماتی در سطوح ملی و بین المللی، فعالان اقتصادی می توانند در کارهایی که نیازمند سرمایه گذاری گسترده باشد از تعاونی های نسل جدید به ویژه تعاونی های سهامی عام بهره مند شوند.

کد مطلب 2012628

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