عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آمریکا و اروپا
- هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا در ساعات ابتدایی صبح امروز چهارشنبه درگذشت. دولت هفت روز عزای عمومی اعلام کرد.
- "جورجیو ناپولیتانو" رئیس جمهور ایتالیا قصد دارد تشکیل دولت این کشور را به یک چهزه غیر سیاسی واگذار کند
- آمریکا اجازه حمل سلاح سرد در هواپیماها را صادر کرد.
- "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا : واشنگتن مطمئن است که سلاح های ارسالی به سوریه، در اختیار شبه نظامیان میانه رو قرار می گیرد.
خاورمیانه و آفریقا
- سازمان ملل امیدوار است که تا انتهای ماه مارس درباره اعزام نیرو به کنگو به نتیجه برسد.
- آسوشیتدپرس مدعی بمباران مناطق شمالی سوریه از سوی نیروهای دولتی شد.
- یکی از چهره های ضد القاعده عراق، روز گذشته در غرب بغداد کشته شد.
- در جریان ناآرامی های شمال شرقی نیجریه هشت نفر کشته شدند.
- سنگال به فعالیت مدارس اسلامی در این کشور پایان می دهد.
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