  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۳۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به شرح زیر است.

آمریکا و اروپا

- هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا در ساعات ابتدایی صبح امروز چهارشنبه درگذشت. دولت هفت روز عزای عمومی اعلام کرد.

- "جورجیو ناپولیتانو" رئیس جمهور ایتالیا قصد دارد تشکیل دولت این کشور را به یک چهزه غیر سیاسی واگذار کند

- آمریکا اجازه حمل سلاح سرد در هواپیماها را صادر کرد.

- "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا : واشنگتن مطمئن است که سلاح های ارسالی به سوریه، در اختیار شبه نظامیان میانه رو قرار می گیرد.

خاورمیانه و آفریقا

- سازمان ملل امیدوار است که تا انتهای ماه مارس درباره اعزام نیرو به کنگو به نتیجه برسد.

- آسوشیتدپرس مدعی بمباران مناطق شمالی سوریه از سوی نیروهای دولتی شد.

- یکی از چهره های ضد القاعده عراق، روز گذشته در غرب بغداد کشته شد.

- در جریان ناآرامی های شمال شرقی نیجریه هشت نفر کشته شدند.

- سنگال به فعالیت مدارس اسلامی در این کشور پایان می دهد.

 

 

 

 

کد مطلب 2012629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها