حفاظت از منابع طبیعی وظیفه ای همگانی است

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه تمام ارگانها و ادارات ضرورت حفظ و حراست از منابع طبيعي و عرصه هاي ملي را مدنظر داشته باشند، افزود: براي توسعه پايدار كشور اهميت و ارزش نگهداري از منابع طبيعي را به عنوان منابع خدادادي در اولويت قرار دهيم.

وي گفت: حفظ منابع طبيعي به عنوان سرمايه ملي زمينه ساز توسعه پايدار است، چرا كه منابع طبيعي متعلق به مردم است و آنها بايد در حفظ و نگهداري آن مشاركت داشته باشند.

اکبرزاده، مهم‌ ترين رسالت منابع طبيعي را تبيين اهميت حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي براي عموم مردم بيان کرد و گفت: جامعه بايد با مزایای حفظ منابع طبيعي آشناشوند و هدف اصلي هفته منابع طبيعي و آبخيزداري ، فرهنگ‌سازي و ترويج منابع طبيعي است تا عموم مردم با مزيت‌هاي اين مهم بيشتر آشنا شوند.

فرماندار آمل، منابع طبيعي هر جامعه را ثروت آن سامان ذکر کرد و افزود :اين ثروت به نسل حاضر تعلق نداشته بلکه ميراثي است که بايد براي آيندگان بماند و اگر بخواهيم در آينده جامعه بهتري داشته باشيم بايد در جهت حفظ واحياء و توسعه اين منابع بيش از پيش بکوشيم در غير اينصورت جهان آينده ، جهاني توام با فقر و گرسنگي و محيطي آلوده و غير قابل زندگي خواهد بود.

وی، حفظ منابع طبیعی را لازمه عمومیت پیدان کردن فرهنگ حراست از این عرصه ها در بین مردم و ارگان های نظارتی در این بخش دانست.

اکبرزاده گفت: حفاظت از انفال و منابع طبيعي صرفا به عهده دستگاه منابع طبيعي نيست بلكه با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري كه فرهنگ منابع طبيعي بايد به معارف عمومي تبديل شود، همه در حفظ و صيانت از عرصه هاي طبيعي وظیفه دارند.

وی منابع طبيعي و استفاده از این عرصه ها را متعلق و حق قانونی مردم دانست و افزود: بايد در حفظ و نگهداري آن مشاركت داشت.

فرماندار آمل ادامه داد: تمام مردم جامعه بخصوص بهره برداران از منابع طبيعي بايد ضرورت حفظ و حراست از اين منابع و عرصه هاي ملي را مد نظر قرار دهند چرا که منابع طبيعي از سرمايه هاي ملي بوده كه بايد به خوبي از آن محافظت كردتا براي نسل هاي آينده مثمر ثمر باقي بماند.