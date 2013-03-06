89 موقوفه جدید در خراسان جنوبی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی اظهارکرد: از مجموع 89 موقوفه جدید به ثبت رسیده در سال جاری تعداد 42 مورد مربوط به شهرستان بیرجند است.

وی با بیان این که تعداد هفت موقوفه جدید در سال جاری در شهرستان قاین به ثبت رسیده است، بیان کرد:همچنین تعداد دو موقوفه جدید در شهرستان سرایان ثبت شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی تعداد موقوفات جدید شهرستان فردوس در سال جاری را چهار مورد دانست و افزود: شهرستان بشرویه نیز دارای شش موقوفه جدید در سال جاری است.

حجت الاسلام گرایلی با بیان این که تعداد پنج موقوفه جدید در سال جاری در شهرستان خضری دشت بیاض به ثبت رسیده است، ادامه داد: شهرستان سربیشه نیز در سال جاری دارای چهار موقوفه جدید بوده است.

وی تعداد موقوفات جدید به ثبت رسیده در شهرستان زیرکوه در سال جاری را هشت مورد دانست و تصریح کرد: شهرستان نهبندان نیز دارای یک موقوفه جدید بوده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با بیان این که در سال جاری تعداد شش موقوفه جدید در شهرستان درمیان به ثبت رسیده است اظهار کرد: شهرستان خوسف نیز دارای چهار موقوفه جدید بوده است.

حجت الاسلام گرایلی اظهار کرد: وقف بهترین و موثرترین شیوه انفاق است که گسترش و ترویج فرهنگ آن در برقراری عدالت اجتماعی موثر است.

وی با بیان این که وقف در لغت به معنای ایستادن، ماندن و آرام گرفتن است و در اصطلاح فقهی، نگه ‌داشتن و حبس ‌کردن عین ملک و مصرف ‌کردن منافع آن در راه خدا است، ادامه داد: وقف به لحاظ مصالح عمومی از دیرباز موارد استفاده متنوع و گوناگون داشته که رایج‌‌ ترین موارد مصرف آن در زمینه ‌های تعلیم و تربیت، درمانی کمک به زوار و همدردی و کمک با مستمندان بوده و هست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی پیرامون راهکارهای گسترش فرهنگ وقف در جامعه تاکید کرد: آشنا کردن مردم به اثرات مفید وقف در جامعه، انعکاس مطلوب زندگی واقفین، بیان اثرات اخروی وقف، طرح موضوع وقف در مدارس، منابر و عمل کامل بر وقف نامه‌ها از جمله راهکارهای گسترش فرهنگ وقف در جامعه است.

گرایلی ادامه داد: کم‌ شدن فاصله طبقاتی، حل معضلات فردی و اجتماعی، رئوف شدن دل‌های مردم نسبت به نیازمندان و سوق‌دادن جامعه به مودت و توحید از مهم ‌ترین فواید وقف در جامعه است.