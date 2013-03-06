اجرای طرح محور مجهز شهر در ساختار اصلی پرند/ تایید طرح راسته بازار اسلامی ایرانی در فاز 4

محسن غیاثی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح از ابتدای فاز 3 پرند تا انتهای فاز6 به طول بیش از 7 کیلومتر و به عرض میانگین 70 متر در دو طرف پوسته محور 80 متری شهر طراحی شده است.



وی این طرح را شامل کاربری های تجاری، اداری، مسکونی، اوقات فراغت، مذهبی و ... دانست و افزود: این محور مجهز شهر، مرحله طراحی و تصویب را گذرانده و در دستور کار برای انتخاب مشاور و طراحی فاز یک و 2 معماری است.



چهارسوق اول راسته بازار اسلامی ایرانی پرند در دستور کار ساخت



معاون شهرسازی و معماری شرکت عمران پرند از تایید طرح راسته بازار ایرانی - اسلامی این شهر خبر داد و گفت: طرح راسته بازار اسلامی ایرانی در مرحله مناقصه انتخاب مشاوره قرار دارد و بر اساس اولویت، چهار سوق اول آن به عنوان اولین پروژه در دستور کار ساخت است.



غیاثی نیا هزینه ساخت این پروژه را بیش از 500 میلیارد تومان تخمین زد و بیان داشت: راسته بازار اسلامی ایرانی پرند به 15 پروژه تقسیم می شود که به تناوب هر پروژه به تنهایی طراحی و اجرا می شود.



تامین نیازهای شهروندان و یادآوری اصالت و هویت معماری ایران



عضو هیات مدیره شرکت عمران پرند با بیان اینکه راسته بازار اسلامی ایرانی با هدف تامین نیازهای شهروندان و یادآوری اصالت و هویت معماری ایران زمین ایجاد می شود، اظهار داشت: این راسته بازار در شمال فاز 4 شهر جانمایی شده و از یک محور مختلط تجاری، خدماتی و اداری تشکیل می شود.



وی مساحت این بازار را معادل 40 هکتار دانست و به مهر گفت: عملکرد بازار اسلامی ایرانی پرند در مقیاس منطقه و کل شهر است و شکل گیری آن بر اساس اصول و معیارهای معماری بازارهای اسلامی ایرانی از جمله بازار وکیل شیراز، بازار کرمان و بازار تبریز بوده که در دوره صفویه شکل گرفته است.



معاون شهرسازی و معماری شرکت عمران پرند اضافه کرد: در طرح اولیه این راسته بازار اسلامی ایرانی، سبک ها و عناصر معماری بازارهای ایرانی مانند تیمچه ها، راسته ها، دکان ها و حجره ها و کارونسراها الهام گرفته شده است.