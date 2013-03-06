سال فرهنگی خوبی در خوزستان رقم خورد

سید کریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری 10 جلسه به صورت کار گروه فرهنگی و اجتماعی در مرکز استان برگزار کردیم که در این کارگروه ها، 54 مصوبه داشتیم که از این تعداد 60 درصد آنها به مرحله اجرا رسیده است. در بخش شهرستانها نیز 104 کارگروه تشکیل شد که در آنها 552 مصوبه در نظر گرفته شد که از بین این تعداد 460 مصوبه را به مرحله اجرا رساندیم.



حسینی افزود: به رغم کمبود بودجه در بخش فرهنگی و مشکلاتی که باعث شد این سال به عنوان سخت ترین سال فعالیتهای فرهنگی نامیده شود به علت یک تلاش جهادی و مخلصانه در این بخش صورت گرفت، توانستیم بهترین سال فعالیت فرهنگی را در استان داشته باشیم.



وی عنوان کرد: فعالیت مختلف از جمله ایجاد روحیه نشاط در جامعه یکی از برنامه های ما در سال 91 بود.



حسینی برگزاری خوب و مناسب جشنهای دهه فجر و جشنواره های فرهنگی و سینمایی در استان را از جمله فعالیتهای مثبت دانست و افزود: در حوزه ورزش و جوانان و همچنین در حوزه کتاب و کتابخوانی فعالیتهای زیادی داشتیم که از جمله آنها می توان به برپایی نمایشگاه کتاب و صنایع دستی اشاره کرد.



وی همچنین برپایی مسابقات و جشنواره های فرهنگی را از فعالت های این گارگروه در بخش مراکز علمی دانشگاهی و حوضه های علمیه دانست.



معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خوزستان تصریح کرد:همه این موارد باعث شد تا با تمام کاستی ها، سالی سرشار از موفقیت در حوزه های اجتماعی و فرهنگی استان شاهد باشیم.



حسینی اضافه کرد: کار گروه فرهنگی واجتماعی به علت فعال بودن مدیران حوزه های مختلف در این بخش، یکی از بهترین و کاربردی ترین کارگروها به حساب می آید.



وی گفت: امیدواریم بتوانیم فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را در سال آینده را با توجه و در نظر گرفتن آموخته هایی که در این سال داشتیم و همچنین سخنان مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی ارتقا ببخشیم.



معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خوزستان در آخر افزود: یکی از فعالیتهای که در سال جاری آن را در دستور کار خود قرار می دهیم در خصوص حمایت از مولفین و نویسندگان است که به این منظور صندوق را برای حمایت مالی این افراد در نظر خواهیم داشت.