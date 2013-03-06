به گزارش خبرنگار مهر، سایت فدراسیون هندبال روز سه شنبه با درج مطلبی بر روی خروجی خود از برگزاری جلسه کمیته انضباطی به منظور صدور رأی نهایی درباره مسایل بوجود آمده در هفته پایانی لیگ برتر مردان و پس گرفتن جام قهرمانی از ثامن‌الحجج مشهد و اهدای آن به ثامن‌الحجج سبزوار، خبر داد.

در همین راستا جلال کوزه‌گری، رئیس فدراسیون هندبال در خصوص این اقدام عجیب با بیان اینکه اصلا اتفاق عجیبی رخ نداده است، به خبرنگار مهر گفت: این قانون بوده و کاری هم نمی‌توان کرد. ماده 92 قانون فدراسیون هندبال می‌گوید اگر تیمی در جریان مسابقات لیگ برتر حاضر به انجام بازی نشود و در شرایطی که نماینده باشگاه نتواند توضیحات لازم و قانع کننده‌ای را به کمیته انضباطی ارائه کند، آن تیم از جدول رده بندی لیگ حذف خواهد شد.

رئیس فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: طبق قانون تیمی که در مسابقه‌ای حضور پیدا نکند، نتیجه آن 10 بر صفر به سود حریف خواهد شد اما در جلسه کمیته انضباطی اگر مسئولان باشگاه مذکور عدله مناسبی را بیان نکنند، از جدول حذف خواهند شد.

وی ادامه داد: در خصوص فولاد سپاهان هم همین موضوع صدق می‌کند چرا که توضیحات ارائه شده رحیمی مدیرعامل باشگاه قابل قبول نبود و اعضای کمیته در حضور نمایندگان حراست وزارت ورزش و جوانان رای به کنار گذاشته شدن این تیم از لیگ برتر دادند.

"اما ارومیه پس از سه بار بازی نکردن در لیگ کنار گذاشته شد." رئیس فدراسیون هندبال در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در مورد ارومیه شرایط کمی متفاوت بود چرا این تیم در اواسط لیگ حاضر به بازی کردن نشد و ما در آن مقطع فرصت برای برگزاری مجدد آنها را داشتیم اما مسابقه سپاهان روز آخر لیگ بود. ضمن اینکه ارومیه سه بار در یک بازی حاضر نشد.

کوزه‌گری افزود: البته طبق هماهنگی فدراسیون سه بار زمان بازی این تیم با سپاهان تغییر یافت که آنها موفق به حضور در آن نیز نشدند و سپس از لیگ کنار گذاشته شدند.

" گفته می شود شما شخصا تمایل به قهرمانی ثامن الحجج سبزوار داشتید" وی در این مورد اظهار داشت: نمی‌توانم در مورد حرف‌های بی اساسی که زده می‌شود، صحبتی کنم. اتفاق رخ داده قانون بوده و من نمی‌توانم در مورد حرف‌های گزاف چیزی بگویم. روز گذشته شخص ناشناسی به فدراسیون زنگ زد و به من گفت چقدر از سبزواری‌ها پول گرفتی! واقعا باید به آن فرد ناشناس چه بگویم. ضمن نباید فراموش کرد هر دو تیم ثامن سبزوار و مشهد برای یک ارگان هستند.

کوزه‌گری در خصوص اظهارات می‌آبادی، مدیر تیم‌های ملی تصریح کرد: واقعا از می‌آبادی بعید بود که چنین رفتاری را انجام بدهد. حالا در نظر بگیرد ما در فدراسیون چگونه می‌توانیم با او که اینگونه اظهار نظر می‌کند به همکاری ادامه بدهیم. وقتی او این کار را انجام می‌دهد، فقط موقعیت شهر خود یعنی اصفهان را در نظر می‌گیرد نه فدراسیون را.

"این موضوع که چون رافائل مربی تیم سبزوار به عنوان سرمربی تیم ملی هندبال منصوب شده است و شما برای اینکه او را به سمت خود جذب کنید، ثامن الحجج سبزوار را حمایت کرده‌اید، صحت دارد؟ رئیس فدراسیون هندبال با بیان اینکه اصلا چنین چیزی صحت ندارد، تاکید کرد: اگر کمیته ملی المپیک ارز در اختیار ما قرار می‌داد، خودمان یک مربی خارجی جذب می‌کردیم. "ماچک"، سرنربی سابق تیم ملی هم اکنون منتظر تماس من است تا برای هدایت تیم ملی به ایران بیاید. حالا اینکه یک ارگان قصد دارد به فدراسیون و تیم ملی کمک کند، ایرادی دارد؟