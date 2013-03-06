شیوع بالای سرطان در گلستان/ نبود مراکز درمانی فوق تخصصی 

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند ارتقای شاخص های بهداشتی در سالهای اخیر ارتقا یافته است، اما با این حال، همچنان سرطانها دومین عامل مرگ و میر در گلستان را تشکیل می دهند.

سرطانهای مری و گوارشی بیشترین شمار مبتلایان به این بیماری را در گلستان بخود اختصاص داده اند و از نظر وضعیت پراکنش، شرق گلستان بیشترین شمار بیماران را داراست.

از سوی دیگر استفاده زیاد ازسموم شیمیایی ، بالا بودن آبهای سطحی ودیگر عوامل موجب شده است در استان های شمالی رشد سرطان بسیار زیاد باشد وسرطان خون نیز در این استان ها بسیار شایع است.

سرطانها دومین عامل مرگ و میر در گلستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بحث سرطانها بحث جدی در استان است و دومین عامل مرگ و میر را در استان بخود اختصاص داده است.

عبدالله عباسی افزود: بیماریهای قلبی و حوادث نیز اولین و سومین عامل مرگ و میر را در استان تشکیل می دهد.

وی اظهار داشت: استان در کمربند سرطان جهان واقع شده است و آمار ابتلا به سرطان در استان نسبت به برخی مناطق بیشتر است.

وی عنوان کرد: سرطان مری و گوارشی بیشترین موارد گزارش شده در استان بوده و در این زمینه کارهای تحقیقاتی از سالهای گذشته شروع شده است.

عباسی بیان داشت: با توجه به وابستگی سرطانها به شاخص های توسعه، آمار ابتلا به سرطان در سالهای اخیر به دلیل این شاخص های بهداشتی رشد یافته است، متوقف شده است.

ارتقای شاخص های بهداشتی در گلستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در حال حاضر وضعیت شاخص های بهداشتی در استان امیدوارکننده بوده و نسبت به قبل توسعه مطلوبی یافته است.

وی گفت: به عنوان نمونه، شاخص مرگ و میر کودکان زیر پنج سال از جمله شاخص هاست که که استان در این زمینه در وضعیت مطلوبی بسر می برد.

عباسی یادآورشد: مرگ و میر مادران باردار نیز از دیگر شاخص هاست که این میزان در سالهای اخیر با توسعه شاخص ها در استان کاهش چشمگیری یافته است.

وی با بیان اینکه در استان زیرساختهای مناسب بهداشتی و درمانی وجود دارد، بیان داشت: به عنوان نمونه د استان 583 خانه بهداشت فعال داریم که نسبت به استاندارد کشوری تنها هفت خانه بهداشت کم داریم.

عباسی درباره کمبود مراکز تخصصی و فوق تخصصی درمانی در برخی مناطق استان گفت: توزیع تجهیزات و تخصص ها بر اساس نظام سطح بندی باید صورت یرد و اینگونه نیست ه همه امکان و تخصص ها را در تمام یمناطق ایجاد کنیم.

کاهش شیوع سرطان در گلستان

دكتر رضا ملك زاده مسئول پروژه تحقيقات سرطان مري افزود: براساس تحقيقات انجام شده در منطقه گنبد كاووس و كلاله كه از چند سال پيش با همكاري مشترك سازمان بهداشت جهاني و دانشگاههاي كمبريج انگلستان، تورنتو كانادا و برخي مراكز معتبر سرطان شناسي در دنيا در حال انجام است گنبد كاووس و كلاله را مهمترين منطقه دنيا در مورد شيوع سرطان مري ذكر كرده اند.

دكتر ملك زاده افزود: شيوع سرطان مري در استان گلستان نسبت به 30 سال گذشته به نصف كاهش يافته است ولي با اين حال هنوز هم سرطان مري در استان گلستان رتبه اول را درجهان و كشورمان دارد.

ملك زاده بیان داشت: باتحقيقات انجام شده در كلينيك اترك گنبد كاووس كه از چند سال گذشته آغاز شده است به نتايج جالبي دسته يافته اند، چه خوب بود تمامي مراحل درمان را نيز در اين شهرستان انجام مي دادند تا بيماران براي درمان به مشهد اعزام نمي شدند.

نبود مرکز فوق تخصصی در شمال

نایب رئیس هیئت مدیره مجمع خیران ماهک گفت: سرطان چند سالی است در کشور و خصوصا استان های شمالی خودش را نشان داده و آمار سرطان در این استانها فاجعه بار است.

مجتبی کواکبیان اظهار داشت: 40 درصد از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی کودکان مبتلا به سرطان "محک" از استان های شمالی هستند واستان های شمالی از نبود یک مرکز فوق تخصصی در خصوص بیماران سرطانی رنج می برند.

وی تصریح کرد : استفاده زیاد ازسموم شیمیایی ، بالا بودن آبهای سطحی ودیگر عوامل موجب شده است در استان های شمالی رشد سرطان بسیار زیاد باشد وسرطان خون نیز در این استان ها بسیار شایع است.

وی بیان داشت: با کمک خیرین دوسالی است زمینی برای احداث یک مرکز مخصوص کودکان سرطانی شمال کشور در ساری اهدا شد و طی این دوسال ما زیر نظر مجمع خیرین سلامت استان فعالیت ساخت این مرکز را آغاز کردیم و بارایزنیهای انجام شده نقشه این مرکز کشیده و تایید شده است وهم اکنون کار فیزیکی این مجتمع آغاز شده و در حال بستن فوندانسیون هستند.

وی بابیان اینکه 90 درصد کودکان مبتلا به سرطان در صورت تشخیص به موقع ودرمان صحیح وپیگیری مداوم کاملا بهبود می یابند، گفت: این درمان کامل منوط به این است که این کودکان در یک فضای کاملا ایزوله و درمانی مناسب باشند و همین امر می طلبد تا ما هر چه سریعتر نسبت به تکمیل و تجهیز این بیمارستان کوشش کنیم.

به گزارش مهر، در حال حاضر مركز سرطان مري و حتي معده منطقه شرق استان گلستان خصوصا گنبد كاووس است ولی يك مركزبه عنوان بخش خون براي شيمي درماني اين بيماران در گنبد كاووس وجود ندارد و بیماران برای معالجعه باید به استانهای دیگر مراجعه کنند.