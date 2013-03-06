تقدیم استوارنامه سفیر ایران در صوفیا به رییس جمهوری بلغارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نوروزی با اشاره به سابقه تاریخی روابط سنتی میان دو کشور ضمن ابلاغ پیام دوستی احمدی نژاد به رییس جمهور و ملت بلغارستان، آمادگی کشورمان در ارتقا و تحکیم همکاریها و روابط دوجانبه در تمامی زمینه ها را اعلام داشت.



رییس جمهور ضمن استقبال گرمی از پیام دوستی احمدی نژاد، متقابلا سلامهای گرم و صمیمانه خودش و ملت بلغارستان را ابراز داشت. همچنین وی با تاکید بر عزم کشورش در حفظ دوستی و ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، برای سفیر آرزوی اقامتی خوش همراه با موفقیت در انجام وظایف مسئلت نمود. پلونلیئف با اشاره به وجود برخی موانع و محدودیتهای بوجود آمده برای توسعه روابط میان دو کشور ناشی از تعهدات بلغارستان به اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که تحریمات بر علیه ایران موقتی بوده و با برداشته شدن موانع، راه برای کشور بلغارستان در استفاده از پتانسیل و امکانات ایران برای رفع نیازها هموار گردد.