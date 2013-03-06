پرستاران چشم انتظار تحقق وعده های مسئولان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیعقوب جعفری افزود: در حقیقت کسی نیست که نداند پرستاران نخستین رسیدگی کنندگان و منتقل کنندگان مجروحان زمان انقلاب و جنگ بودند.

وی ادامه داد: در مجموعه رشته های شغلی تیم سلامت با توجه به اینکه پرستاری در زمره بیشترین شاغلان گروه پزشکی بوده است و بیشترین حضور را در بالین بیمار و مددجویان دارند به همان میزان نقش پرستاری و پرستاران در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس پررنگ، برجسته، بی بدیل، ممتاز و ماندگار است.

جعفری گفت: یادمان نرفته که پرستاران در زمان جنگ تحمیلی در پستهای امداد و اورژانسهای خط مقدم جبهه و در بیمارستانهای صحرایی منطقه جنگی و دیگر مراکز به صورت چشمگیر حضور یافته و نسبت به مداوای مجروحان جنگی نهایت تلاش را می کردند.

وی یادآور شد: در این راستا از جمله اقدامات پرستاران در جبهه های جنگ را می توان اقدامات اولیه ثابت کردن شکستگی ها و در رفتگی ها ، جلوگیری از ادامه خونریزی ها سرم درمانی، تزریق خون، تزریقات و پانسمان و انتقال مجروحان از پستهای امداد و اورژانسهای صحرایی خط مقدم جبهه به بیمارستانهای صحرایی پشت خطوط مقدم و انجام مراقبت و درمان و پرستاری در بخشهای ریکاوری و اتاق عمل دانست.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: پرستاران در بیمارستانهای صحرایی و دیگر بیمارستانها و مراکز درمانی و نهایتاً در مراقبت از رزمندگان در معرض امواج انفجار، مواد شیمیایی جنگی، سوختگیها و بیماریهای مسری چون گال در محلهای نگهداری رزمندگان قرار گرفتند.

جعفری ادامه داد: از طرف دیگر نباید به نقش پرستاران در بعد مدیریت امداد و درمان در زمان جنگ بی توجه بود چون مدیریت اکثر ستادهای امداد و درمان و اعزام نیرو، بهداری رزمی، بهداری لشگرها، اوژانس های خط مقدم و بیمارستان های صحرایی و کمپ های نگهداری مجروحان شیمیایی و موج انفجار و مواد مشابه بر عهده پرستاران شاغل و دانشجویان پرستاری اعزامی بوده است.

وی افزود: جای مباهات و افتخار است که جامعه پرستاری شهدای بسیاری را به انقلاب و جنگ تحمیلی تقدیم کرد و هم اکنون جامعه پرستاری کشور شامل پرستاران، بهیاران و کاردانها و کارشناسان اتاق عمل و هوشبری و فوریتهای پزشکی کماکان جزو پیشتازان اعزام نیرو به نقاط محروم، مناطق آسیب دیده ناشی از سیل، طوفان، زلزله و موارد مشابه در داخل و خارج از کشور بوده و هستند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری افزود: باید مسئولان ضمن ارج نهادن و توجه بیشتر به این قشر زمینه بهتر سازماندهی تیمهای اضطراری و آموزش مستمر این نیروها برای حوادث احتمالی آینده را فراهم کنند.