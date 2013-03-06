مجمع امورصنفی برای ساماندهی ورودیهای شهر همدان طرح ارائه کند

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد آزاد عصر سه شنبه در بازديد از نمايشگاه عرضه مستقيم کالا ويژه فروش بهاره در همدان گفت: حمايت دولت و مديران اجرايي استان همدان از اصناف فرصت خوبي است تا اصناف به نمايندگي از سوي استاندار پيگير برخي از مسائل استان باشند.

وي با بيان اينکه شهر بايد آرامش داشته باشد، اظهار داشت: با مشارکت اصناف در جابه جايي صنوف آلاينده و ساماندهي ورودي هاي شهر همدان، همکاري در ساخت سايت جديد نمايشگاه بين المللي و انتقال ميدان بار به آرامش شهر در حوزه هاي ترافيک، سلامتي و بهداشت، کمک مي شود.

استاندار با بیان اينکه ساخت سايت جديد نمايشگاه بين المللي از مصوبات دور چهارم سفر هیئت دولت به استان همدان است، افزود: با توجه به اين مصوبه، در ساخت اين نمايشگاه بايد تسريع شود و براي مشارکت اصناف و چگونگي واگذاري سهام به اصناف، هم انديشي و مذاکره شود.

آزاد خواستار ارائه طرح از سوي مجمع امور صنفي براي ساماندهي ورودي هاي شهر و واحدهاي آلاينده شد و بيان داشت: زميني را استانداري براي استقرار واحدهاي آلاينده در اختيار اصناف مي گذارد تا با تجهيز امکانات و فراهم سازي زيرساخت ها، اصناف آلاينده در آنجا مستقر شوند و برخي صنوف و توليدي هاي کوچک نيز قابل انتقال به شهرک هاي صنعتي هستند.

وي با تقدير از تلاش اصناف و دستگاه هاي مرتبط در برگزاري نمايشگاه فروش بهاره گفت: مردم استقبال خوبي از نمايشگاه داشته و 153 هزار نفر تا اين لحظه از نمايشگاه بازديد کرده اند.

استاندار همدان با تاکيد بر رعايت طرح شبنم و برخورد با تخلفات احتمالي در نمايشگاه، ادامه داد: با استقرار واحد بازرسي در هر سالن به همراه قاضي تعزيرات، در نظارت دقيق وارد شده و تعداد کم پرونده هاي تشکيل شده نيز از عمل به تعهد صنوف براي ارائه کالاي با کيفيت همراه با تخفيف مناسب حکايت دارد.

آزاد با انتقاد از صف هايي که براي خريد مرغ و برنج در نمايشگاه ايجاد شده بود، اظهار داشت: ميزان توزيع 230 تن مرغ و 150 تن برنج تايلندي و آرژانتيني در نمايشگاه تا کنون خوب است اما براي شکستن اين صف ها باید کالاها در غرفه هاي بيشتري توزيع شود.

گفتنی است: نمايشگاه عرضه مستقيم کالا ، فروش بهاره، با هدف تنظيم بازار شب عيد با 250 غرفه از 12 اسفند در همدان آغاز به کار کرده و تا 21 اسفند نيز فعال است.