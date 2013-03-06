طرح عیدانه در سینماهای حوزه هنری استان خوزستان اجرا می شود

مجتبی آقاکوچک زاده در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: به دلیل استقبال از اکران نوروزی فیلم های سینماهای کشور، معاونت سینمایی حوزه هنری استان قصد دارد در این ایام خدمات سینمایی را با تسهیلات ویژه به هم استانی ها ارائه کند.



آقاکوچک زاده گفت: برنامه پخش فیلم ها تا هفته آینده اعلام می شود اما سعی شده تا فیلمهای «حوض نقاشی»، «رسوایی» و «تهران1500» را در سه سینمای تحت پوشش مان اکران کنیم.



معاون سینمایی حوزه هنری استان خوزستان یادآور شد: شرکت ها، کارخانجات، فروشگاه ها، مراکز تولیدی، خدماتی، تفریحی و... می توانند با عقد قرارداد تا 31خرداد 1392از تخفیف ویژه طرح برای انجام تبلیغات در سینما بهره مند شوند.



به گزارش مهر، شهروندان می توانند با مراجعه به سایت www.cinematicket.ir به ترتیب فیلم، سینما، روز، سانس و شماره صندلی خود را انتخاب کنند. فروش در این سامانه به صورت 24ساعته است.

