عرضه لباسی برای پرواز در زیر آب/ تجربه احساسات سه بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، به لطف بالهای پرده دار ایجاد شده در زیر دستها و بین پاها در این لباس، امکان پرواز در آب مانند سفره ماهی برای غواص فراهم می شود.

مفهوم این لباس که تجربه پرواز زیرآبی انسان خوانده می شود توسط گیلائوم بینارد طراح فرانسوی، مطرح و توسط شرکت اکوا لانگ ساخته شه است.



این لباس بالدار که "بال اقیانوسی" نام دارد یکی از محبوب ترین مسایل در جامعه امروز و تحقق دهنده رویای بشر است.

این پروژه شباهت هایی را بین محیط های دریایی و هوایی نشان می دهد و می گوید تفاوت اصلی بین این دو محیط چگالی است.

سازندگان این لباس می گویند : مقایسه بین پرواز هوایی و زیر آبی نشان دهنده احساسات سه بعدی شدید است که انسان در زیر آب با آن مواجه می شود.

این لباس که در حال حاضر نمونه اولیه آن عرضه شده است هرگز برای فروش عرضه نخواهد شد.

این لباس برای تقلید حرکت سفره ماهی در آب طراحی شده که می تواند در آب پرواز کند. بالهای این لباس غواصی قابلیت جداسازی دارد.

این لباس هرگز به تولید انبوه نخواهد رسید اما شرکت سازنده می گوید احساسی که با پوشیدن این لباس و شنا در آب به فرد دست می دهد مانند پرواز است.