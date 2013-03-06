9 طرح عمرانی در شهرستان قدس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موسوی فرماندار شهرستان قدس عصر روز گذشته در حاشیه بهره برداری از این پروژه ها در جمع خبرنگاران گفت: احداث یک باب مدرسه، ساخت سه بوستان، اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، انتقال آب کشاورزی، فعال سازی دامداری و احداث مخزن تعادلی و ذخیره سه هزار مترمکعبی عنوان طرح هایی بود که افتتاح شد.



وی افزود: طرحهای مذکور مربوط به شهرداری، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و آب و فاضلاب است که با هزینه ای بالغ بر 80 میلیارد ريال به اتمام رسید.

موسوی با اشاره به افتتاح سه بوستان ابوریحان، ایران ما و پارک دانشجو گفت: سرانه فضای سبز شهرستان به 21 مترمربع رسید.