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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۴۰

باحضور معاون استاندار تهران؛

9 طرح عمرانی در شهرستان قدس افتتاح شد

9 طرح عمرانی در شهرستان قدس افتتاح شد

قدس - خبرگزاری مهر: طرح عمرانی شهرستان قدس با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران، نماینده مجلس، فرماندار و امام جمعه قدس، 9 به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موسوی فرماندار شهرستان قدس عصر روز گذشته در حاشیه بهره برداری از این پروژه ها در جمع خبرنگاران گفت: احداث یک باب مدرسه، ساخت سه بوستان، اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، انتقال آب کشاورزی، فعال سازی دامداری و احداث مخزن تعادلی و ذخیره سه هزار مترمکعبی عنوان طرح هایی بود که افتتاح شد.
 
وی افزود: طرحهای مذکور مربوط به شهرداری، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و آب و فاضلاب است که با هزینه ای بالغ بر 80 میلیارد ريال به اتمام رسید.

موسوی با اشاره به افتتاح سه بوستان ابوریحان، ایران ما و پارک دانشجو گفت: سرانه فضای سبز شهرستان به 21 مترمربع رسید.

کد مطلب 2012666

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