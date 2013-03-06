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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاسيس دانشگاه علامه حلی موافقت کرد

شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاسيس دانشگاه علامه حلی موافقت کرد

با پيشنهاد حضرت آيت الله سبحانی و تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه علامه حلی در قم تاسيس می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شامگاه دیروز سه شنبه به رياست محمود احمدي نژاد تشکيل شد و در آن ادامه سند مهندسي فرهنگي كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه در خصوص نگاشت نهادي، تقسيم كار ملي و نحوه شكل گيري ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي بحث و تبادل نظر شد و تصميم گيري نهايي در اين زمينه به جلسه آينده موكول شد.

همچنین با پیشنهاد حضرت آیت الله سبحانی مبنی بر تاسیس دانشگاه علامه حلی در شهر مقدس قم ، موافقت شد .

مقرر شد كار گروهي مركب از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه تشكيل شود تا پيشنهادات و نظرات اعضا در خصوص شكل گيري ستاد راهبري نقشه مهندسي فرهنگي را مورد بررسي قرار دهد.

کد مطلب 2012668

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