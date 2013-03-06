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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۳۶

پس از حذف منچستر از لیگ قهرمانان؛

"سرآلکس فرگوسن" در نشست خبری پایان بازی شرکت نکرد

"سرآلکس فرگوسن" در نشست خبری پایان بازی شرکت نکرد

سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد پس از شکست تیمش مقابل رئال مادرید از حضور در نشست خبری پس از بازی امتناع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد سه شنبه شب در حالیکه با نتیجه یک بر صفر از میهمان خود رئال مادرید پیش بود با تصمیم بحث برانگیز "کونیت چاکیر"، داور ترکیه ای بازی، 10 نفره شد و در ادامه دو گل دریافت کرد و با مجموع 3 بر یک شکست خورد تا از صعود به مرحله یک چهارم نهایی بازبماند.

"سرآلکس فرگوسن" که به شدت از تصمیم داور بازی عصبانی بود در نشست خبری حضور پیدا نکرد. سرمربی منچستریونایتد "مایک فلان" دستیار خود را به نشست خبری فرستاد.

فلان در خصوص حضور نیافتن فرگوسن اظهار داشت: سرمربی تیم پریشان است. او در حالت خوبی برای صحبت کردن در خصوص داور ندارد. ما بازی را در اختیار داشتیم اما به یک باره همه چیز عوض شد.

کد مطلب 2012669

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