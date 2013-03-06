توجه به امور فرهنگی در ورزش حرفه ای کمرنگ شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول منعم در نشست با روسای هیئت های ورزشی استان و شهرستان ملایر گفت: انسان پروری در کنار قهرمان پروری امری مهم و ضروروی است که روسای هیئت های ورزشی باید در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به نقش هیئت های ورزشی در قهرمان پروری اظهار کرد: احیا مراکز قهرمانی و ورزش های قهرمانی از جمله زمینه هایی است که روسای هیئت ها باید در آن وارد شده و همکاری کنند.

منعم اضافه کرد: ایجاد مراکز قهرمانی یکی از برنامه های مهم اداره کل ورزش و جوانان استان است که در این راستا نیازمند همکاری هیئت های ورزشی هستیم.

وی تعمیر و تجهیز فضاهای ورزشی، حضور معاونت قهرمانی استان ها، حمایت از قهرمانان شهرستان ها و توسعه ورزش های روستایی و عشایری را از دیگر برنامه های اداره کل ورزش و جوانان استان عنوان کرد.

وی با اشاره به آمایش سرزمین به عنوان مهمترین گام در توسعه ورزش، اظهار کرد: بسته پیشنهادی آمایش سرزمین از سوی وزارت ورزش و جوانان ارسال خواهد شد و هیئت های ورزشی باید حمایت های لازم از این بسته را داشته باشند.

منعم از برگزاری کلاس های آموزشی برای ارتقاء ورزشکاران استان همدان در آینده خبر داد و آموزش را در زمینه ورزش و قهرمان پروری امری اساسی خواند.

وی بر حفظ و نگهداری فضاهای ورزشی، تقویت ورزش های روستایی، شکل گیری هیئت رئیسه و کمیته های زیرمجموعه هیئت ها و ارائه برنامه های راهبردی، ضرورت تعامل هیئت ها با دستگاه های اجرایی و رعایت انطباق مالی تاکید کرد.