اماکن عمومی زاهدان با سفره های هفت سین تزئین می شود

اسماعیل حسین زهی در گفتگو با مهر افزود: ستاد استقبال از بهار طبیعت به منظور ارائه خدمت رسانی و اسکان مسافران در شهرداری تشکیل شده است و در این راستا اماکن عمومی سطح شهر با سفره های هفت سین و نماد هایی از نوروز تزیین خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعدادی از پارک های سطح شهر به تجهیزاتی از قبیل سرویس بهداشتی وآبخوری تجهیز شده اند ادامه داد: لکه گیری معابر، کاشت نهال و گل کاری در اماکن عمومی ، هرس درختان، آذین بندی و نورپردازی و تامین دستگاه های شارژ تلفن همراه از دیگر اقدامات انجام شده در این رابطه است.

وی افزود: به منظور استقبال از مسافران نوروزی در ابتدای ورودی شهر زاهدان نسبت به نصب سیاه چادر و امکان پذیرایی به رسم عشایر فراهم شده است.

وی ادامه داد: همچنین ستاد استقبال از بهار نسبت به تهیه و چاپ بسته های فرهنگی و نقشه های گردشگری به منظور راهنمایی مسافران اقدام کرده است که این هدایا به صورت رایگان در اختیار گردشگران نوروزی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت:به منظور تامین رفاه و همچنین زیبا سازی سطح شهر جمع اوری دوره گرد ها و دست فروشان با همکاری سازمان میوه و تره بار و اداره اجرائیات شهرداری در ایام نوروز در دستور کار قرار گرفته است.

حسین زهی ادامه داد: تمامی ادارات زیر مجموعه شهرداری شامل سازمان های میادین میوه و تره بار، اتش نشانی، ارامستان ها، مدیریت پسماند و معاونت شهرداری زاهدان در ایام نوروز به صورت کشیک آماده ارایه خدمات به شهروندان و مسافران خواهند بود.