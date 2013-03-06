نبايد مربيگري در تيم ملي را بي ارزش جلوه داد / پشتوانه هاي خوبي در كشتي فرنگي نساختيم

رحيم علي آبادي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: لباس مربيگري در تيم ملي و همچنين جايگاه اين مسئوليت مهم و ارزشمند، مساله ساده و پيش پا افتاده اي نيست كه برخي مربيان با رفت و آمدهاي خود،‌ كسب اين مقام در عرصه ملي را زير سوال مي برند. متاسفانه سالهاست كه مسئوليت هاي كشتي قائم به فرد شده و هم اكنون كه فرد مورد نظر حاضر به همكاري نيست، چنين وضعيت براي كشتي فرنگي رقم خورده است.

وي تصريح كرد: رسول خادم به تازگي طي ارسال نامه اي به فدراسيون كشتي به معرفي كادر فني تيم ملي كشتي فرنگي پرداخت تا اين رشته از بلاتكليفي وبحران هاي مختلف خارج شود، اما باز هم شاهد آن هستيم كه مربيان معرفي شده هنوز در ماندن يا رفتن از كادر فني تيم ملي دچار ابهام و دودلي هستند.

پيشكسوت كشتي كشورمان ادامه داد: مگر كشتي ايران خالي از حضور مربيان و افراد باتجربه ديگري است كه بايد زمام كار را به دست مربياني داد كه دلشان به هيچوجه با تيم ملي نيست. ما مربيان بزرگ و باتجربه ديگري هم داريم كه مي توانند با حمايت و همكاري به داد كشتي فرنگي برسند و اين رشته را از بلاتكليفي و بحران خارج سازند.

علي آبادي در خاتمه به عدم پشتوانه سازي از سوي مديريت فبلي كشتي فرنگي اشاره كرد و گفت: البته كار براي هر مربي ديگري كه بخواهد از هم اكنون وارد گود شود بسيار سخت است، چراكه مديريت قبلي پشتوانه سازي خوبي انجام نداد و هم اكنون عرصه كشتي فرنگي خالي از حضور فرنگي كاران دوم و سوم است. مطمئنا اگر از سالها قبل به پشتوانه سازي هم توجه مي شد،‌تيم ملي كشتي فرنگي كشورمان امروز در هر وزن چندين كشتي گير ششدانگ و قبراق را در اختيار داشت كه اگر مربيان تيم هم تغيير مي كردند، كار براي مربيان ديگر سخت و غيرممكن نمي شد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ اوايل هفته جاري رسول خادم طي نامه اي به فدراسيون كشتي رسول جزيني و ايرج اسفندياري فر را به عنوان مربيان تيم ملي كشتي فرنگي معرفي كرد؛ اما هنوز امضاي اين نامه خشك نشده بود كه ايرج اسفندياري فر اعلام كرد حاضر به ادامه همكاري نيست. البته ادامه همكاري رسول جزيني هم هنوز با اما و اگرهاي فراواني همراه است.