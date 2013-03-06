ذاکری تهیهکننده "جنگ نوروزی" که با موضوع راهیان نور تولید میشود در گفتگو با خبرنگار مهر هدف تولید برنامه را یادبود شهدا دانسته و اظهار کرد: تصمیم گرفتیم با حضور زائران و خانوادههای شهدایی که به مناطق جنگی میآیند، جنگی شاد و با حال و هوای نوروزی تهیه و پخش کنیم که از 26 اسفند به جای برنامه "صبح بخیر ایران" در جدول پخش شبکه یک قرار میگیرد.
وی افزود: این برنامه که در خرمشهر و در کنار رود کارون ضبط میشود دارای بخشهای شاد و متنوعی از جمله نماهنگ، مسابقه و غیره است که در کل حال و هوای شاد و نوروزی را برای بینندگان به همراه میآورد.
تهیهکننده "جنگ نوروزی" یادآور شد: دعوت از برخی هنرمندان فعال در فیلمهای جنگی، سرداران به همراه خانوادههایشان و همچنین ارتباط زنده با مناطق جنگی و راهیان نور، از دیگر بخشهای جنگ نوروزی شبکه یک است.
"جنگ نورزی" شبکه یک که در 18 قسمت 90 دقیقهای تهیه میشود کاری از گروه حماسه و دفاع شبکه یک است که پخش آن از 26 اسفند آغاز خواهد شد.
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