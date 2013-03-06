  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

"جنگ نوروزی" در مناطق جنگی جایگزین "صبح بخیر ایران" می‌شود

"جنگ نوروزی" در مناطق جنگی جایگزین "صبح بخیر ایران" می‌شود

خرمشهر نوروز امسال میزبان "جنگ نوروزی" شبکه یک است که از 26 اسفند جایگزین برنامه "صبح بخیر ایران" می‌شود.

ذاکری تهیه‌کننده "جنگ نوروزی" که با موضوع راهیان نور تولید می‌شود در گفتگو با خبرنگار مهر هدف تولید برنامه را یادبود شهدا دانسته و اظهار کرد: تصمیم گرفتیم با حضور زائران و خانواده‌های شهدایی که به مناطق جنگی می‌آیند، جنگی شاد و با حال و هوای نوروزی تهیه و پخش کنیم که از 26 اسفند به جای برنامه "صبح بخیر ایران" در جدول پخش شبکه یک قرار می‌گیرد.

وی افزود: این برنامه که در خرمشهر و در کنار رود کارون ضبط می‌شود دارای بخش‌های شاد و متنوعی از جمله نماهنگ، مسابقه و غیره است که در کل حال و هوای شاد و نوروزی را برای بینندگان به همراه می‌آورد.

تهیه‌کننده "جنگ نوروزی" یادآور شد: دعوت از برخی هنرمندان فعال در فیلم‌های جنگی، سرداران به همراه خانواده‌هایشان و همچنین ارتباط زنده با مناطق جنگی و راهیان نور، از دیگر بخش‌های جنگ نوروزی شبکه یک است.

"جنگ نورزی" شبکه یک که در 18 قسمت 90 دقیقه‌ای تهیه می‌شود کاری از گروه حماسه و دفاع شبکه یک است که پخش آن از 26 اسفند آغاز خواهد شد.

کد مطلب 2012682

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها