سرانه فضای سبز قدس به 21 مترمربع رسید

محسن چیبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این پروژه ها اظهار داشت: هم زمان با روز درختکاری به پروژه بوستان گردشگری ایران ما، بوستان دانشجو و بوستان ابوریحان با اعتباری بالغ بر 23 میلیارد ريال افتتاح شد.

وی ادامه داد: بوستان گردشگری ایران ما پروژه ای بی نظیر در سطح کشور است که فاز اول آن با مساحت 11 هزار مترمربع در سال 90 آغاز و امروز به پایان رسید که این بوستان سه هزار مترمربع به فضای سبز شهر افزود.

این مسئول عنوان کرد: پارک دانشجو با مساحت هفت هزار و 200 مترمربع در نزدیکی دانشگاه آزاد اسلامی احداث شده، آب نمای موزیکال به ارزش سه میلیارد و 500 میلیون ريال برای این پارک سفارش داده شده که به زودی نصب می شود.

چیبایی اضافه کرد: پارک ابوریحان نیز با مساحت سه هزار و 300 مترمربع در 30 متری شورا تکمیل و به شهروندان تقدیم شد.

شهردار قدس عنوان کرد: سرانه فضای سبز شهر قدس هشت مترمربع بوده که با افتتاح این سه طرح به 21 متر مربع می رسد.

لازم به ذکر است به مناسبت روز درختکاری، نهال هایی به صورت نمادین به دست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران، فرماندار شهرستان و شهردار قدس در بوستان گردشگری ایران ما کاشته شد.