آبرساني به 117 هزار مسكن مهر در خراسان رضوي صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهري سه شنبه شب در جلسه شوراي اداري گناباد كه در سالن ارشاد شهرستان برگزار شد اظهار كرد: از اقدامات و كارهاي مهم آبفاي شهري، نامگذاري تمام طرح ها به نام شهدا است.

مدير كل آب و فاضلاب خراسان رضوي افزود: ايستگاه پمپاژ شهر بيدخت، پروژه آبرساني به مسكن مهر بيدخت و اصلاح شبكه گناباد با 700 ميليون تومان هزينه به بهره برداري رسيد.

طاهري تصريح كرد: علي رغم خشكسالي ها و كمبود بارندگي در استان خوشبختانه قطع آب نداريم.

وي گفت: از نظر شيميايي در 72 شهر استان هر ساعت مشكل بهداشتي آب رصد مي شود.

مدير كل آب و فاضلاب خراسان رضوي افزود: در هر سه شهر كاخك، بيدخت و گناباد آبرساني انجام شده است.

طاهري بيان كرد: براي مواقع اضطراري داشتن خازن آب شرب مي تواند كمك باشد و در گناباد بايد حدود 10 هزار متر مكعب خازن احداث شود تا بتوان در مواقع ضروري از آن استفاده كرد.

وي با بيان اينكه 70 درصد آب توليدي به پساب مي رود افزود: اگر بخش خصوصي به صحنه بيايد زودتر بحث فاضلاب اجرايي مي شود چرا كه اگر با اعتبارات دولتي بخواهيم اين طرح را اجرا كنيم بايد سالها منتظر بمانيم.

مدير كل آب و فاضلاب خراسان رضوي تصريح كرد: براي ايجاد مخازن مورد نياز استان حدود 18 ميليارد مترمكعب در كل استان است.

طاهري براي تامين و آغاز به كار احداث مخزن ده هزار متر مكعبي ذخيره آب شرب گناباد قول مساعد داد.