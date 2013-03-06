400 دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي گناباد عضو كانون هلال احمر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم عسگری مقدم سه شنبه شب در مراسمی كه با حضور جمعی از مسئولين و دانشجویان عضو کانون هلال احمر دانشگاه که در سالن رازی پردیس دانشگاه علوم پزشكي برگزار شد، اظهار كرد: بیش از 400 دانشجوی دختر و پسر عضو این کانون هستند.

دبیر کانون هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: در نیمسال اول تحصیلی بیش از شصت و پنج دانشجوی جدید جذب کانون شدند.

عسگري گفت: برگزاری کلاس‌های پیش تکمیلی و مقدماتی امداد و نجات، دو مرتبه حضور در پایگاه انتقال خون شهرستان و اهدای خون به مناسبت روز جهانی ایدز و روز دانشجو، بازدید از مجتمع معلولین شهید کامیاب و پایگاه آموزشی امداد و نجات نجم آباد از مهمترین فعالیتهای کانون دانشجویی هلال احمر است.

وي افزود: آموزش ست امداد و نجات، برپایی چادر در محوطه پردیس بمناسبت روز جهانی ایدز و توزیع پمفلت ایدز، انجام تست سنجش سلامت، تهیه و توزیع پمفلت با موضوعات مختلف به صورت هفتگی، تهیه روزنامه دیواری، بروز کردن مطالب برد هلال احمر و ثبت نام و صدور کارت الکترونیکی برای اعضا از ديگر اقدامات است.

مسعود هدایتی، رئیس جمعیت هلال احمر گناباد هم در این مراسم ضمن تقدیر از کانون هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی گناباد، این کانون را جزء یکی از بهترین کانون های هلال احمر شهرستان برشمرد و به بیان اهداف، برنامه ها و فعالیت های جمعیت هلال احمر شهرستان پرداخت.