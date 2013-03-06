54 هزار نهال همزمان با هفته منابع طبیعی در چناران توزيع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علي حسيني سه شنبه شب در حاشيه مراسم درختكاري چناران اظهار كرد: فضاي سبز شهري مورد اهميت قرار دارد و حفظ منابع طبیعی از مسائلی است که علاوه بر رشد اقتصادی کشور کمک شایانی نیز به تامین معاش مردم در شهرستان كرده و موجب افزایش سرانه فضای سبز شهرستان نیز میشود.
فرماندار چناران افزود: هر درخت میتواند امید به زندگی را افزایش دهد و باید روحیه حمایت از فضای سبز را تقویت کنیم و برای کاشت درخت در هر مکانی که امکانش باشد تلاش کنیم، چون امروزه محیط های کاری و فضاهای صنعتی موجب تخریب روحیه انسان میشود و تنها با استفاده از فضای سبز و طبیعت زیبا میتوان تجدید روحیه کرد.
حسيني با بیان اینکه هر درخت که کاشته میشود یک زندگی بهوجود میآید گفت: متولی اصلی این کار جهاد کشاورزی و شهرداری، دهیاریها و منابع طبیعی هستند که باید با کمک و حمایت دیگر دستگاههای اجرایی و مردم و گروههای مردم نهاد در جلوگیری از نابودی فضای سبز محيط هاي شهري و روستائي، همچنین ایجاد فضاهای سبز جدید تلاش شود.
در مراسم درختكاري چندين اصله درخت توسط فرماندار و مسئولين اجرايي شهرستان در ميدان جديد امام رضا و شهرك صنعتي چناران كاشته شد.
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