اساسنامه دانشگاه علامه حلی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 731 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست دكتر احمدينژاد برگزار شد.
دکتر مخبر دزفولی دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي از تصويب اساسنامه دانشگاه علامه حلي كه توسط آيتالله سبحاني پيشنهاد شده بود خبر داد.
وی با اشاره به نقشه جامع علمی کشور گفت: نقشه جامع علمی کشور به مثابه قانون اساسی بخشهای علم و فناوری در این دو سال به خوبی نشان داده است که تدبیر مقام معظم رهبری در بنیانگذاری این ساختار توانمند چه اندازه خردمندانه بوده است.
وی افزود: این سند مهم با برخورداری از یک عقبه کارشناسی قوی، طی یک کار منسجم، دقیق و فشرده در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: دبیرخانه ستاد و نهادهای زیر مجموعه این دبیرخانه به عنوان بازوی کارشناسی ستاد ضمن در نظر گرفتن نیازها و اولویتهای کشور و توجه به محدودیتها، اولویتهای اجرای نقشه جامع را تعیین و ستاد راهبری هم با مشارکت همه اعضا کار را به پیش میبرد.
وی افزود: اسناد راهبردی و ملی برای انسجام بخشی و ساماندهی فعالیتهای بخشهای علم و فناوری کشور به عنوان یکی از تکالیف مقرر در نقشه جامع علمی کشور، در دستور کار ستاد راهبری قرار دارد و خوشبختانه اسناد بخشهای مهمی مانند زیست فناوری، هوافضا، نانو و... تصویب، ابلاغ و درحال اجرا است.
مخبر دزفولی ادامه داد: یکی از نقاط قوت نقشه جامع علمی کشور، توجه به موضوع به روز رسانی این نقشه با در نظر گرفتن تحولات علمی و فناوری جهان است و به همین دلیل ما نگران عقب ماندن از تحولات علمی در جهان نیستیم.
رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به عنوان برآیند همه نهادهای متولی علم و فناوری در کشور، حقیقتا ستاد فرماندهی کلان این بخشها محسوب میشود که خوشبختانه با ایجاد تعامل با سایر نهادها توانسته منشا خدمات باشد.
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