25 ميليارد دلار ارز ناشي از صادرات صرف واردات شد/ تکلیف نامشخص 12.6 میلیارد دلار ارز صادراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي غضنفري با استناد به گزارش گمرك گفت : ميزان صادرات غيرنفتي در 11 ماهه امسال ، 37.6 ميليارد دلار بوده و درهمين مدت 48.3 ميليارد دلار كالا وارد كشور شده است.

وي افزود: با توجه به گزارشات موجود در حدود 25 ميليارد دلار ارز ناشي از صادرات غيرنفتي صرف واردات مواد اوليه توليد و كالاهاي واسطه اي شده است.

وزير صنعت ، معدن و تجارت با تصريح براينكه 70 درصد ارز صادركنندگان غيرنفتي در چرخه واردات كالا قرار گرفته است ، اظهارداشت: البته درصد بالاتري ازاين ارز در چرخه اقتصاد كشور قرار مي گيرد

وي افزود: اميدواريم در سال 92 بتوانيم با همت همه صادركنندگان و پشتيباني هاي دولت بخش واردات كالايي كشور از ارز ناشي از فروش نفت و گاز بي نياز كنيم.



