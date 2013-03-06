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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۴۳

25 ميليارد دلار ارز ناشي از صادرات صرف واردات شد/ تکلیف نامشخص 12.6 میلیارد دلار ارز صادراتی

25 ميليارد دلار ارز ناشي از صادرات صرف واردات شد/ تکلیف نامشخص 12.6 میلیارد دلار ارز صادراتی

وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه ارز حاصل از صادرات غيرنفتي نقش مهمي در چرخه اقتصاد كشور دارد ، از صادركنندگاني كه با توجه به مصوبه دولت ارز خود را به اين چرخه بر مي گردانند ، قدرداني كرد. برهمین اساس، از 37.6 میلیارد دلار ارز صادراتی در 11 ماهه اول امسال، 25 میلیارد دلار صرف واردات کالاها شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي غضنفري با استناد به گزارش گمرك گفت : ميزان صادرات غيرنفتي در 11 ماهه امسال ، 37.6 ميليارد دلار بوده و درهمين مدت 48.3 ميليارد دلار كالا وارد كشور شده است.

وي افزود: با توجه به گزارشات موجود در حدود 25 ميليارد دلار ارز ناشي از صادرات غيرنفتي صرف واردات مواد اوليه توليد و كالاهاي واسطه اي شده است.

وزير صنعت ، معدن و تجارت با تصريح براينكه 70 درصد ارز صادركنندگان غيرنفتي در چرخه واردات كالا قرار گرفته است ، اظهارداشت: البته درصد بالاتري ازاين ارز در چرخه اقتصاد كشور قرار مي گيرد
وي افزود: اميدواريم در سال 92 بتوانيم با همت همه صادركنندگان و پشتيباني هاي دولت بخش واردات كالايي كشور از ارز ناشي از فروش نفت و گاز بي نياز كنيم.

 

کد مطلب 2012703

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