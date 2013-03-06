نوری المالکی با آزادی تمامی زندانیان مصری در عراق موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، نوری المالکی نخست وزیر عراق با آزادی تمامی زندانیان مصری در عراق که تعداد آنها بالغ بر 33 نفر است و دارای اتهامات جنایی بودند موافقت کرد.

این تصمیم پس از دیدار نوری المالکی با هشام قندیل همتای مصری وی در بغداد اتخاذ شد. در این دیدار که روز دوشنبه برگزار شد، طرفین درباره موضوعات مهمی همچون صادرات نفت عراق به مصر، زندانیان مصری در عراق و همکاری اقتصادی و مشارکت مصر در پروژه های آبادانی عراق رایزنی کردند.

طرف مصری در جریان سفر به عراق از مسئولان این کشور خواسته بود برخی زندانیان مصری را آزاد کند اما نوری المالکی با آزادی تمامی این زندانیان و اجازه ترک عراق به آنها موافقت کرد.