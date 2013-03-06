کشف مواد مخدر از داخل باک گازوئیل کامیون در انار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کیان آرا گفت: مواد مذکور در 38 بسته، بسته بندی شده و متهم قصد انتقال این مواد را از کرمان به یزد داشته است.

وی افزود: متهم این پرونده ابتدا با کارت جعلی خود را به نام دیگری معرفی کرده که با بررسی مدارک،‌ هویت اصلی احراز و متهم برای سیر مراحل قانونی با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

رئیس دادگاه عمومی انار از کشف چهار کیلو و 840 گرم تریاک از یک موتور سیکلت نیز خبر داد و اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر به یک دستگاه موتور سیکلت مشکوک شده که پس از بازرسی از متهم، مواد مذکور کشف و ضبط شد.

وی بیان داشت: این مواد به طرز بسیار ماهرانه ای در زین موتور سیکلت جاسازی شده بود.

کیان آرا گفت: این متهم نیز که برای سیر مراحل قانونی در بازداشت به سر می برد، مواد را از شهرستان کهنوج تهیه و به منظور فروش در شهرستان انار حمل می کرده است.

