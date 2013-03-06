طرح اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب راهکاری مناسبی برای عبور از تحریم ها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست دولت ، مجتبی ثمره هاشمی با اشاره به اینکه کسی منکر تاثیر تحریم ها بر معیشت ملت ایران نیست و آن را تکذیب نمی کند گفت : اما آنچه مهم است بکارگیری راهکارهایی برای عبور از تحریم ها و مشکلات است که طرح اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در این راستا است.

وی در پاسخ به عده ای که سخن رئیس جمهور را مبنی بر کاغذ پاره بودن قطعنامه ها به سخره گرفته اند خاطر نشان کرد: این عده به نوعی به دنبال القای این مطلب هستند که باید قطعنامه ها، تهدیدها و تحریم های دشمن را خیلی جدی گرفت و مورد توجه قرار داد.

ثمره هاشمی ادامه داد : کاغذ پاره بودن قطعنامه ها بدین معنی است که ملت ایران با عزت، شجاعت و بزرگی که دارد در مقابل تهدیدها ایستادگی کرده و تحریم ها را مانع پیشرفت، تعالی و دفاع از ارزشها نمی داند لذا از آنها عبور می کند.

دستیار ارشد رئیس جمهور افزود: این عده به تعبیر دیگری قصد خالی کردن دل مردم را دارند و حرف حسابشان این است که ما نمی توانیم در مقابل تهدیدهای دشمن ایستادگی کرده و فشارها را تحمل کنیم.

ثمره هاشمی در ادامه تاکید کرد: اما رئیس جمهور با شناختی که از ایستادگی و غیرت ملت ایران سراغ داشت و ظرفیتهای موجود کشور را می دانست گفته بود که قطعنامه ها برای ایرانیان کاغذ پاره ای بیش نیست و آن را پشت سر خواهند گذاشت چیزی که تحریم کنندگان به آن رسیده اند اما متاسفانه در داخل برخی این را هنوز نفهمیده اند.