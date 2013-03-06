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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

لیگ برتر فوتبال

سایپای البرز به مصاف ملوان بند انزلی می رود

سایپای البرز به مصاف ملوان بند انزلی می رود

کرج – خبرگزاری مهر:تیم فوتبال سایپای البرز در هفته بیست و نهم لیگ برتر به مصاف ملوان بند انزلی می رود.

هفته بیست و نهم لیگ برتر جمعه و با انجام پنج دیدار آغاز می‌شود که در یکی از این دیدار ها سایپای البرز میزبان ملوان بند انزلی است.

این دو تیم در شرایطی به مصاف هم می روند که هر دو تیم با توجه به شرایط جدول به سه امتیاز این دیدار نیاز دارند نارنجی پوشان البرزی در هفته گذشته در مقابل پرسپولیس با نتیجه 4 بر یک شکست خورد تا شرایط این تیم در جدول رده بندی بحرانی شود در مقابل ملوانان هم  در وضعیت نامناسبی  قرار دارند این تیم در حال حاضر با کسب 37 امتیاز در رده دهم جا دارد و با توجه نزدیک بودن امتیازات در نیمه انتهایی جدول این تیم هم در صورت شکست مقابل سایپا در منطقه خطر قرار می گیرد.

دیدار دو تیم سایپای البرز و ملوان از ساعت 16 عصر جمعه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می شود.

 

کد مطلب 2012717

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