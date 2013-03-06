شرایط کشور عزمم را برای حضور در انتخابات جدی تر کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، محسن رضایی شامگاه سه شنبه در جمع تعدادی از نمازگزارن مسجد جامع رجایی شهر اظهار داشت: امروز ایران اسلامی به پشتوانه رهبری معظم انقلاب،مردم و قوای مسلح مقتدر در عرصه سیاست خارجی به خوبی پیش می رود اما باید کاستی ها را در دو بخش فرهنگی و اقتصادی برطرف کنیم.



وی افزود: وجود رهبری آگاه و اندیشمند، مردم همیشه درصحنه،موقعیت مناسب جغرافیایی و منابع عظیم خدادادی بستر را برای رشد و شکوفایی روز افزون ایران اسلامی فراهم کرده است.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مقام معظم رهبری با درایت و دوراندیشی، سیاست های کلی نظام و اصل 44 قانون را ترسیم و چشم انداز آینده ایران اسلامی را مشخص کرده اند.



وی در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار داشت: حرکت در این مسیر و تدوین برنامه های مناسب راهبردی و اجرایی،سبب پیشرفت کشور در ابعاد مختلف خواهد شد.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری گفت: اکنون ایران در شرایط خاص جهانی قرار دارد و در این وضعیت به حضور افراد توانمند برای پست ریاست جمهوری نیاز است و از این رو نیز با توجه به شرایط حاص کشور احساس وظیفه کردم تا در این انتخابات حضور پیدا کنم.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: افزایش روزانه قیمت ها، فشار مضاعفی به مردم وارد کرده است و بیکاری نیز در کشور بیداد می کنند.

وی وعده کرد: در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مشکلات را برطرف می کنم و وضعیت ایران در شرایط خاصی قرار دارد و نمی توان در این اوضاع نظاره گر مشکلات بود.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دراین اوضاع خاص باید تدابیری مناسب در سیاست خارجی و برنامه های داخلی اندیشیده شود و با توجه به شرایط به وجود آمده به ویژه تشدید تحریم و تهدیدها ، برخود لازم دیدم وارد صحنه انتخابات آینده شوم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: امروز ایران با دو مساله رقابت اقتصادی برخی کشورهای منطقه و خصومت و دشمنی استکبار جهانی مواجه است و کشور ما باید در عرصه رقابت اقتصادی و تجاری ضمن حفظ دوستی با سایر کشورها، در این عرصه توانمندیهای خود را به خوبی نشان دهد.



رضایی با بیان اینکه خصومت ها و دشمنی های آمریکا با ایران اسلامی همیشگی است ،گفت: در این بخش نیز باید طوری حرکت کنیم که دشمن نتواند به ما آسیبی وارد نماید.

