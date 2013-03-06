فناوری که جان دوچرخه سوارها را نجات می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت خودروسازی سوئدی می گوید دوربین و فناوری های راداری که از ماه مه به خودروها افزوده می شود می تواند جان صدها دوچرخه سوار را نجات دهد.

این سیستم شامل یک اسکنر راداری در جلوی خودرو، یک دوربین نصب شده در جلوی آینه دید عقب خودرو و یک رایانه است. این سیستم به خودرو امکان می دهد تا دوچرخه سواری را که وارد مسیر خودرو می شود شناسایی کرده و به منظور پیشگیری از تصادف با دوچرخه سوار به طور خودکار ترمز کند.



در چنین حالتی راننده صدای هشدار بلند می شنود و هشدار مرئی را به شکل نورهای قرمز چشمک زن بر روی شیشه جلوی خودرو مشاهده می کند.

رادار فاصله را با هر شیئی اندازه گیری می کند، در حالی که دوربین تصویر شی را با هزاران تصویر الکترونیکی موجود در حافظه اش از جمله دوچرخه سوار و موتور سوار مقایسه می کند. این سیستم می تواند بین دوچرخه سوار و موتور سوار تفاوت قایل شود.



"دانکن فورستر" سخنگوی وولو می گوید این دوربین شفافیت بالا، می تواند الگوهای متحرک از عابرین پیاده و رانندگان موتور و دوچرخه سوار را تشخیص دهد.

این رادار منطقه جلوی خودرو را اسکن می کند، وقتی که شیئی را تشخیص دهد دوربین تعیین می کند که آیا آن شیئ خودرو، دوچرخه یا یک عابر پیاده است و چشم خود را به آن شیئ می دوزد.

وقتی که موقعیت بحرانی شود و خطر تصادف با آن شیئ وجود داشته باشد چراغ های هشدار چشمک زن قرمز در شیشه جلو روشن می شود و خودرو به طور کاملا خودکار به شدت ترمز می کند.

قرار است این خودرو امروز در نمایشگاه خودروی ژنو در سوئیس عرضه شود.



به گفته داگ اسپک معاون بازاریابی فروش و خدمات مشتریان ولوو، تمام خودروهای این شرکت قابلیت تشخیص عابرین پیاده را دارند و اکنون نیز این ظرفیت می تواند به تشخیص موتور سواران و دوچرخه سواران گسترش یابد.

این خودرو قرار است اواسط ماه مه 2013 به بازار عرضه شود.